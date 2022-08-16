【賦豪CP】洪嘉豪張天賦搞創意宣傳　聯乘高先電影院+咖啡店享福利

▲ 洪嘉豪和MC張天賦將合體開音樂會。

人氣歌手MC張天賦和洪嘉豪將在10月開音樂會，並分別推出新歌《老派約會之必要》及《污糟兒》，唱片公司亦為二人大搞創意宣傳，聽歌之餘亦可享飲食優惠。

MC張天賦的新歌《老派約會之必要》，推出當日便以過十萬點播次數登上Spotify第一位，成此平台自2014年以來香港地區最高點播次數的歌曲。

另外歌曲在各個本地音樂平台亦表現優秀，一舉拿下Apple Music、KKBOX、MOOV、JOOX等各大平台新歌榜或週榜冠軍，ＭＶ亦一度登上YouTube熱門影片第一位！

為答謝歌迷對《老派約會之必要》的支持，華納唱片與高先電影院於即日起至9月2日，把戲院變成期間限定的「老派約會打咭點」，並推出限定「老派約會套餐」，而歌迷會亦自發應援印製《老派約會之必要》紀念貼紙明信片及老派戲飛口罩套隨套餐附送。

而洪嘉豪新歌《污糟兒》早前亦成為Spotify Local Pulse Central第一位，他並鐵定舉辦簽名會答謝歌迷支持，同時開動與60間咖啡店聯乘的企劃。

由即日起至9 月3日期間，只要在指定咖啡店下單時講出洪嘉豪新歌歌名，即可以正價減 $2購買Dirty咖啡，另外，粉絲拍照上載到社交平台更有機會參加簽名會與Kaho見面互動。（咖啡店名單及詳情請留意洪嘉豪 IG）