【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑　吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂

▲ 姜皓文和《明日戰記》導演吳炫輝。

古天樂主演及擔任總監製的《明日戰記》，總製作額達4.5億港元，被形容為港片有史以來最具規模的科幻電影。由拍攝至完成歷經近7年，導演吳炫煇及有份演出的姜皓文（黑仔），由零開始見証這齣具里程碑意義的電影誕生，縱然過程艱辛，卻是難掩振奮。

姜皓文更笑言：「估唔到自己可以有份拯救地球！」

▲ 姜皓文和導演吳炫輝（右）都為有份參予《明日戰記》感振奮。（陳慧安攝）

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《明日戰記》有古天樂、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪及張家輝演出，卡士已是十分吸引，製作上亦是不惜功本，製作經年，銳意革新港產片特技面貌，《明日戰記》日前已舉行多個試片場，觀眾評價正面，均讚許電影視野和誠意度都十足。

姜皓文：睇到嘩一聲

姜皓文演的角色「臭鼬」，因為曾經一個誤會，曾被擔任隊長的古天樂所革退，直至今次再被劉青雲邀請加入任務，希望為此重拾尊嚴。

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雖然幕前的戲份早在數年前已拍完，黑仔依然是記憶猶深。「每一場戲都好難忘，拍攝過程亦不容易，包括我每日要花3小時去造特技化粧，以及穿上厚重的裝甲拍動作戲，雖然辛苦，但大家鬥志好高昂，整個團隊都十分齊心解決各種困難。」

他看過影片的部分片段，已覺十分震撼，自言有份參予已感榮幸。「我太太很喜歡看科幻及機甲片，知道我有份演出，未看已經很興奮，加上看過完成後的畫面，已覺得很夢幻，想不到港片可以拍到這個水平，它不止是OK，而是會令人『嘩』一聲叫出來，自己有份參予這個里程碑，心情很是激動。」

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姜皓文稱最難忘戲中壓軸一場公路追逐，拍攝時間很長，有大量動作場面，演員們全程要對著綠幕演出。「對綠幕拍戲，以前都試過，但整套戲都有綠幕都很少有，而且導演之前已做好一個全動畫版本，給所有演員參考，就更是從未試過的經驗。」

導演：古生是科幻顧問

導演吳炫輝做電腦特技出身，過去曾參予《中華英雄》、《投名狀》等特效製作，今次他獲古天樂提拔，首次擔任導演，便是一齣重量級製作科幻大片。吳炫輝坦言很感謝古仔的信任。「很難得一位演員對幻科有這樣豐富的知識，某程度上他是一名顧問，這幾年像積木慢慢堆砌，大家都相信科幻片在香港是可以發生的。」

▲ 「這場戲講青雲去到一個廢置就快倒塌的大廈，要救出一名女童，他要站在一架搖搖欲墜的車頂上，拍攝時，用了好多威也吊著架車，並放在一個升降機關上，並把車吊上約三層樓的高位置，是幾危險的。」

《明日戰記》由籌備至上畫，成就了港片最多CG電腦特技鏡頭的作品，吳炫輝亦感觸良多。「我認同黑哥（姜皓文）所講，拍攝的每一天都不容易，每日都會發生很多問題，不斷要找解決方法，故每日都是一個學習過程。」

古天樂作為總監製，出錢出力，付出的心血和對電影的魄力，令導演和姜皓文都感到敬佩。黑仔稱：「我和古生合作多次，今次他比平時更賣力百倍，每個環節都要落手落腳，拍完幕前的戲份已經好苦苦，他晚上就會繼續開會，跟進幕後製作，真的是一個超級工作狂。」

吳炫輝形容：「古生對科幻片的狂熱，已接近愛的程度，他像一位一級方程式賽車手，每次落完場，都會再檢視賽車的性能和作出調整，他連食飯時間都不放過，有時拍完戲叫我們去宵夜，其實都是藉機和我們開會。」他亦特別感謝劉青雲、姜皓文等第一次合作的演員，拍攝期間從沒有給予他這位新導演任何壓力。

開拓科幻片視野

吳輝指今次製作《明日戰記》，除了有意突破港片的視效水平，亦在實踐一套嚴謹的拍攝制度。

「因為一開始就以一套科幻大片的思維去出發，在製作上要牽涉很多部門，就像一條工作鏈，要有一個很完善的製作路線圖，任何一個環節改動或未能跟上，都會造成連鎖影響。港片過去有一種『執生』文化，對製作人來說無異是很好的拍攝經驗，但今次我們希望堅持沿著既定的軌跡前進，細節處理上可以『執生』，但卻不能偏離製作路線。而最重要，是希望開拓港片過去沒有科幻片創意。」導演說。

▲ 「這戲場共拍了三星期，當中有搭建的公路，也有追捕主角的機械人，另外要把一架約5噸的裝甲車放在一個大型雲台上拍攝，並要配合綠幕的許多細節，譬如黑哥在駕車時，面上的光線變化都要留意。」

影片長約90分鐘，而這是導演跟古天樂達成的共識。「其實去年完成的第一個版本有119分鐘，但我們認為這不是想要的節奏，希望觀影感覺更爽快，最後刪剪了不少戲份，包括黑哥有幾場戲都要忍痛捨棄。」

幸而姜皓文表示絕不介意。「應該是以整部戲的考慮出發，正如我所講，今次大家都是一條心，能有份演出已是成就。」

髮型：Jove Shek 石匡竣

化粧：Herry Lai Ming

服裝：Bespoked by Ian Chang

記者：陳家昌