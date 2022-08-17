【求職陷阱】32歲男網上刷單賺佣　共失40萬元

▲ 交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。（資料圖片）

一名男子充當網上刷單員，失去40萬元。

警方昨日（16日）接獲一名32歲非華裔男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別47次將約40萬港元存入至對方指定的5個本地銀行戶口以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐