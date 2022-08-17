【兒童理財】長老每次見孫都給零用錢　港媽憂灌輸錯誤價值觀：覺得可以不勞而穫

▲ 港媽憂長老給零用錢會令孩子有錯誤金錢觀。

四大長老疼愛孫仔孫女，對孩子有求必應，孩子當然幸福，但作為家長卻會擔心小朋友被縱壞。有港媽在網上討論區發文指，長老們每次見到孫兒都會給予零用錢，擔心小朋友會覺得可以不勞而穫，也會因為想要錢才去探老人家，引起網民熱論。

有港媽在親子王國討論區以「你哋屋企嘅長老會唔會咁」為題及文，指家中長老每次與孫仔孫女見面都會給予零用錢，擔心小朋友漸漸長大，對金錢有概念、懂得消費購物時，會因為想要錢才去探望長輩，甚至養成不勞而穫的心態。她表示，已經勸過長輩多次，但卻不奏效，

老人家好頑固，講極都唔明 。

不過，不少網民認為，長輩只是想表達對孫兒的愛錫，教導孩子正確的理財觀念是父母的責任，不應怪責長輩，這是本末倒置，而且每年新年小朋友都會收利是，但孩子都不是為了錢才去拜年。點擊睇更多網民留言：

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富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅過往曾於TOPick撰文，分享兒童理財教育3步曲，家長可根據小朋友的年齡調整方法，逐步掌握理財知識，助孩子建立良好的金錢觀念及習慣。

第一步：學識「儲起」

年幼孩子難了解金錢的概念，加上現時多數使用電子支付工具，較少機會接觸實體貨幣。要讓數字實體化。家長不妨教孩子把零用錢儲入豬仔錢罌，並鼓勵孩子持之以恆，以簡單直接的「實戰經驗」，讓小孩親身體驗一下錢從哪裡來。

第二步：擴闊存款視野

當孩子養成儲錢習慣後，家長可與孩子到銀行開設兒童戶口，認識不同的理財渠道及利息等的基本儲蓄及理財的概念。透過存摺簿或存款卡，定期和小朋友一起查看户口結存，設立可行的儲蓄目標，並學習可以如何應用利息達到該目標，更進一步學習獨立理財。

第三步：研究各種儲蓄工具

隨著小朋友踏入青少年階段，家長可以逐步開始與子女討論現金存款以外的理財方法，例如人壽儲蓄保險。由於此類中長線保險的保值和增值能力一般比純儲現金或儲於銀行較高，既可作為孩子學習理財的入門選擇，同時為他們自己添置人壽保障。

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責任編輯：王明芳