【封區檢測】將軍澳東港城8座9人違強檢遭罰1萬　馬鞍山福安花園第一座發現9宗陽性個案【不斷更新】

▲ 在內人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:39】將軍澳東港城8座k有9人被罰款

將軍澳東港城8座共檢查了423名受檢人士的檢測報告，其中34名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中9人發出定額罰款10,000元通知書。

【09:15】馬鞍山福安花園第一座

馬鞍山福安花園第一座約790名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪300戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐