【網上購物】MC張天賦罕有發火鬧爆外賣平台　怒罵貼錢買難受：搞到我錯咁？

歌手張天賦（MC）即將於9月再度與洪嘉豪攜手舉行音樂會，近日忙於宣傳的他昨日（16日）罕有地在社交網站公開發火，鬧爆一家外賣平台：「搞到我錯咁？」此時外賣平台的競爭對手現身，出招氹回MC，令MC公開表揚更冧爆俾心心。

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人氣王MC近日忙於宣傳及準備下月與洪嘉豪的音樂會，過去傳出再多緋聞都未有「爆Seed」狂鬧的MC，昨日罕有地在IG限時動態怒罵一家外賣平台。

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事源MC光顧外賣平台，下訂單時預定兩點送到，但最後延遲到三點仍未見到外賣的蹤影，因為要工作於是只好聯絡平台Cut單。

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平台接納MC的取消要求，但卻表示以後再經平台下單，將不能使用現金付款的機制，只能採用信用卡預先扣款的方式，本想投訴對方遲到卻反被「制裁」，令MC禁不住要公開反映。

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嬲爆的MC把對話截圖放到限時動態，更寫道：「落個order話2點幾到，Delay到3點，咁我要做嘢就cancel啦，以後就唔可以揀現金俾錢？驚我走數？明明係你遲到，搞到我錯咁？逼我用信用卡？咁就開開心心俾你扣完錢要無條件接受你遲到？送漏嘢？#飽咗啦 #一肚火」

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被MC投訴的外賣平台未有就事件公開回應，但他的同類型競爭對手就把握機會，在限時動態下留言問MC：「你想食咩？我哋即刻送俾你！」

本來嬲爆的MC向對方的留言送上「心心」，並截圖再放上限時動態回應：「演唱會食牛扒得唔得？」成功氹到MC又可以得到宣傳機會，一舉兩得。

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