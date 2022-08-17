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【前廳交流會】立法會今舉行第二次前廳交流會　陳國基：政府並無停止與內地商討通關

政治 13:48 2022/08/17

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立法會今舉行第二次立法會前廳交流會。（立法會秘書處）

立法會第二次前交流會今（17日）上午舉行，據了解，是次交流會分為兩節，議員分為多個小組，第一節立法會主席梁君彥主持，首先由副司長卓永興向議員介紹「政府打擊衞生黑點計劃」，及後每組一名議員輪流提出問題，再由卓永興解答；第二節為分組自由討論環節。

政務司司長陳國基率領卓永興及9位政策局局長出席，行政署長盧世雄曾與初步確診新冠病毒人士接觸，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫，今日未有現身。卓永興會後說，第一節有約17名至18名議員發表意見，涵蓋滅鼠、單車棄置、天花滲水、蚊患、加強罰則及如何應用科技處理環境衛生問題等，會上不少議員認同，法例方面要進行全面檢討，政府亦樂意跟進衛生黑點情況。

陳國基表示，「政府打擊衞生黑點計劃」不會3個月就完，有持續性，工作組會透過標準的運作模式，透過社區監察網、督導政策局評估計劃情況及效果。計劃不會原地踏步，會力求完善，工作組會繼續聽取議員及社區各方面的意見，致力讓計劃做到改善執行細節，符合市民要求。

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他續指，及後自由討論環節的討論議題廣泛，包括防疫政策及措施、青年發展、地區工作、加強各個階層教育，以及如何深化粵港澳大灣區交流合作等等，各官員今日藉機會就自己負責的範疇及政策，向議員解釋，並聽取他們的寶貴意見及建議，讓制定政策時更符合市民的關注。

陳國基又提及，特區政府並無停止與內地商討通關的問題，知道香港市民緊張，政府適當時候會公布詳情。對外通關方面，政府早前計算風險不高後，將海外抵港人士檢疫放寬至「3+4」，效果相當不錯，政府會繼續監察疫情，在條件成熟及許可下，一定會繼續放寬，因為這是對香港經濟及各行各業均有幫助。

梁君彥則指，今次約有70名議員參與，又稱議員提出很多尖銳的問題，亦有提出共同發揮的問題，希望政府繼續聆聽議員的意見，所有好意見共冶一爐，又希望交流會繼續演變，並有好成果。

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記者：陳葆琳

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