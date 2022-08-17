【前廳交流會】政府不排除包專機讓學生回內地報到上學　積極與內地政府及港澳辦溝通

▲ 立法會議員楊永杰（左一）引述政務司司長陳國基表示，政府不排除包專機讓學生回到內地報到上學。（資料圖片）

立法會第二次前廳交流會今早舉行，立法會議員楊永杰及梁文廣，關注不少赴內地升學的港生對未能取得深圳驛站名額，未能趕及回校註冊，以致被迫休學，甚至喪失學位。楊永杰會後引述政務司司長陳國基表示，政府不排除包專機讓學生回到內地報到上學。

楊永杰表示，政府當局回覆非常正面，港府正積極與內地政府及港澳辦溝通，內地政府亦非常重視有關問題，不排除以包機方式將學生送上內地進行隔離，讓他們註冊上學。他十分歡迎政府積極態度解決，期待有實質結果。

楊永杰又提及，北上求學學生眾多，不少港生就讀位於廣省東的大學，包機費時，建議港府繼續與內地協商擴大「人文關懷通道」，以及容許包車到深圳或與珠海，讓港生以不同途徑回內地上學。

另外，民建聯早前提倡「逆向隔離」方案，建議使用目前本港空置的檢疫隔離設施用作「在港驛站」，讓回內地人士於「在港驛站」先完成醫學觀察，再閉環式送返內地。立法會議員陳恒鑌表示，政府最高層一直關注問題，希望「在港驛站」得到各方面的支持，對於陳國基的正面回應感到開心，並表示正積極跟進中。民建聯稍後會就有關安排去信中聯辦，希望政府加緊與內地商討。

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記者：陳葆琳