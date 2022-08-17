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【罕見意外】油麻地母嬰健康院鐵閘壓斃保安員　工會促當局審視所有電閘安全

社會 10:13 2022/08/17

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（曾秋文攝）

油麻地母嬰健康院發生奪命意外，一道鐵閘突倒塌壓倒1名女保安，她送院搶救後證實不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（17日）接受電台訪問時表示，曾向保安員了解有關保養公司約一個月才檢查一次，認為政府審視全港所有電閘的安全，強制物管公司或業主安排詳細檢查，並研究電閘的設計是否有問題。

機電署指引是每星期測試一次，現場保安員說法是每個月一次，是檢查、唧油、保養、清理垃圾等。機電署指的檢查沒有說得很清楚，每星期要測試，意思可能是看看有沒有故障。我想他們所指的是兩種不同測試

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責任編輯：余思嵐

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保安 機電署 油麻地

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