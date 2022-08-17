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【公海遊】旅遊業冀盡快恢復公海遊　姚柏良指郵輪熔斷機制令郵輪公司卻步

社會 10:06 2022/08/17

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旅遊業冀盡快恢復公海遊，姚柏良指郵輪熔斷機制令郵輪公司卻步。（資料圖片）

旅遊業界代表昨日（16日）與醫務衞生局開會商討放寬郵輪旅遊檢疫限制，希望當局重新審視郵輪熔斷機制，盡快恢復公海遊，重振郵輪旅遊業（詳情即看【下一頁】）。

有參與會議的旅遊界立法會議員姚柏良今日（17日）接受電台訪問表示，業界最關注是相關熔斷機制，認為一日仍有熔斷機制，都較難吸引郵輪公司返回香港市場。他指，如果郵輪公司提供到有效消毒及防疫等程序，當局要思考是否仍需要保留熔斷機制。

姚柏良指，即使現在放寬限制，郵輪公司願意返回香港市場，連同船員及工作人員需要隔離檢疫、完成正在營運的行程等，最快都要3個月後，都要等到聖誕節才會有郵輪來港。

同樣有參與討論的香港旅行社東主協會會長葉慶寧，於另一個電台節目批評，上屆政府對公海遊的防疫規定與貨船看齊，是過於嚴格，令不少郵輪公司對來港舉辦公海遊卻步，又指目前海外已陸續恢復出海，就算本港目前放寬限制，郵輪公司亦需時3至6個月安排船程。

葉慶寧認為，郵輪公海遊是安全，因船客均是本地居民，船上職員和旅客都需要遵從核酸測試、接種疫苗的規定，途中亦不會有其他地方的人士登船。因此郵輪船上的防疫措施，比酒店、樂園等其他處所防疫安排安全，期望當局可以放寬郵輪旅遊檢疫限制。

葉慶寧指，昨日會議邀請了一間郵輪公司代表講解，希望能向當局提供數據，並考慮放寬限制。他相信，如果當局放寬防疫規定，郵輪公司會願意返回香港市場。

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責任編輯：李榮忠

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