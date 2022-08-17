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【COLLAR】七缺一到長洲遊樂散心　So Ching未有跟隊默默為阿Mo打氣

娛樂 10:32 2022/08/17

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一個都不能少！

MIRROR演唱會發生嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言（阿Mo）仍留醫，自意外發生後，作為阿Mo女友的COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直不離不棄，陪伴他身邊，成為阿Mo的最大支持。

雖然COLLAR今月初已到電台受訪宣傳新歌，但So Ching因阿Mo關係，仍未跟大隊復工。早前更有傳So Ching因男友今次意外事故，而取消關注ViuTV和花姐及轉發負面批評ViuTV對墮屏意外的處理，其連串表現令外界擔心她會離開COLLAR。

而且，近日亦有網民到隊長沈貞巧（Gao）的社交平台留言叫「So Ching快些退隊」，但隊友陳泳伽（Winka）即為So Ching護航，留言「8-1=0」即意指團內少了任何一個都不可，隨後她並在個人社交平台表示「可以不愛 但不要傷害」並再強調「8-1=0」。

【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害

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COLLAR到長洲  So Ching冇跟隊

日前，COLLAR一班成員到長洲玩樂散心，不過So Ching依然未有隨隊。她們在社交平台分享玩樂片，見她們玩得很開心到人氣打卡店歎甜品、飲咖啡，期間王家晴（Candy）與許軼（Day）自拍時，更玩突襲鍚Day面珠，二人的互動相當可愛。

至於陳泳伽（Winka）則與蘇雅琳（Ivy）拍照，穿上白色Tube Top上陣的Winka更非常識做，向鏡頭送飛吻，並指心情很好，簡直冧暈一眾粉絲。

So Ching今次雖然未有跟隊，不過她在社交網上載明信片，相信是隔空與男友打氣，希望他早日康復，二人韓國之旅必定成事！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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