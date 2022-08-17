【白色強人II】劉溫馨從小有流鼻水問題　抽血驗身找出問題原因

▲ 劉溫馨與黃俊豪。

近日憑《白色強人II》人氣急升的劉溫馨與黃俊豪在昨日（8月16日）齊出席居家健康測試產品記者會，並即席示範無痛抽血。

劉溫馨表示一向注重健康，以確保以最佳形象示人，尤其在飲食方面，以免影響幕前表現，故試用驗血做食物敏感性測試，以了解身體容易對哪些食物產生敏感反應。

她自爆稱：「很多人都稱讚我在《白色強人II》中的身材滿分，的確我在拍攝前幾個月已開始為此下苦功，當中還經歷了不少波折，讓我了解到必需清楚自己的身體狀況，才能吃得對吃得正確。」

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食物敏感致鼻水長流

同時劉溫馨透露稱從小有流鼻水問題，形容返學時要全日「攬住紙巾」，到長大後，情況才舒緩。從抽血驗身才發現，自己原來對牛奶及豆類有過敏。

她恍然大悟表示：「小時候成日流鼻水，但Check過又唔係鼻敏感，而家諗番起，應該係我每朝飲一杯奶返學，原來食物敏感其中一個反應就係流鼻水，而家終於知道原來個陣時我係食物敏感，早啲知道，我就唔使返學個陣咁辛苦，書包一定要帶住紙巾。」

至於黃俊豪亦有差不多問題，每天早上都食十隻雞蛋健身，但一直流鼻水，驗血後才知自己對雞蛋有敏感。

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