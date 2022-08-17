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【DSE2022】文憑試狀元增至9人　男拔榜眼升呢成超級狀元將入中大醫科

社會 10:22 2022/08/17

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拔萃男書院梁嘉朗文憑試成績經覆核後，升級為「超級狀元」。（校方提供圖片）

中學文憑試（DSE）覆核結果今日（17日）出爐，考評局表示，在成績覆核後，取得7科5**的「狀元」，由8人增至9人；新晉狀元來自傳統名校拔萃男書院，該名考生在數學延伸部分同奪5**，成為今屆第5名「超級狀元」。

男拔透過公關公司向TOPick確認，該校學生梁嘉朗 （Enzo）在覆核後，經濟科成功「升呢」，由5*提高至5**，合共7科達到7科5**佳績，連同數學延伸部分（M1）也奪5**，躋身文憑試「超級狀元」之列，也是該校過去2年未再誕文憑試狀元之後成功「破蛋」。梁嘉朗將入讀中文大學「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別」。

上月文憑試放榜最初誕下8名狀元，分別來自8間名校，男拔當時未上榜；8間名校包括首誕狀元的迦密中學，其餘7校是香港培正中學、伊利沙伯中學、協恩中學、喇沙書院、拔萃女書院、英皇書院及皇仁書院。計及今日出爐的男拔狀元，應屆文憑試狀元增至9人，分別來自9間學校。

翻查資料，男拔對上一次出產文憑試狀元是在2019年，該校當年誕下1名狀元，過去兩年、即2020年及2021年均未再出產文憑試狀元。

男拔多名考獲佳績的考生與校長鄭基恩早前合照，其中梁嘉朗（左三）經覆核後更成為「超級狀元」。（校方提供圖片）

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記者：馮琪雅

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