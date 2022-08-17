【DSE2022】男拔升呢超級狀元讀書方法非尋常　入中大醫科信國安法下有空間貢獻社會

▲ 拔萃男書院梁嘉朗文憑試成績經覆核後，升級為「超級狀元」。（校方提供圖片）

中學文憑試（DSE）覆核結果今日（17日）揭盅，傳統名校拔萃男書院原為「榜眼」的梁嘉朗興幸未有辜負經濟科良師期望，成功「升呢」，更成為應屆第5名「超級狀元」，也令狀元總數增至9人。嘉朗將入讀中文大學環球醫學，他亦強調著重邏輯思辯，過去用「非尋常」讀書方法，一邊走路一邊在腦海反思課堂所學。他又形容，國安法下「仍然有好多貢獻香港社會嘅空間」，盼留港幫助抒援公營醫療壓力。

本身是男拔榜眼的嘉朗只差經濟科未達5**最高成績，他今日接受訪問表示，申請覆核是為免辜負經濟科教師期望，由於文憑試覆核成功率低，故信心不大，今早準備參加中大迎新活動前收到結果，感到「好驚喜」。除經濟科外，他早前已在4個核心科目、化學、生物、數學延伸部分（M1）奪5**，成為應屆第5名「超級狀元」。

嘉朗過去活躍於校內活動，包括曾任校刊總編輯，獲男拔校長鄭基恩大讚是甚具挑戰的工作，嘉朗亦曾任校內攝影學會會長，生物隊及科學隊隊長，平時亦愛聽音樂。他又認為通識科縱有為人詬病之處，但亦能培訓邏輯思辯能力，有見取代通識科的公民科長問題減少，他仍希望將來公民科可考核考生邏輯思維。

▲ 男拔多名考獲佳績的考生與校長鄭基恩早前合照，其中梁嘉朗（左三）經覆核後更成為「超級狀元」。（校方提供圖片）

嘉朗更形容自己的讀書方法「唔係太尋常」，未必適合大眾，他形容讀書是「一個需要不斷消化知識嘅過程」，「我覺得唔需要花咁多時間坐低讀書，但要花多啲時間去諗嘢」，故此他已養成習慣，「可能無論去到邊度，無論搭車定係落街行吓，我都會盡量係個腦度process我之前讀過咩書、有咩唔記得咗。」

近年港人移民潮，他直言身邊有許多同學到海外升學，他形容是「各有各追求」，早前他亦曾報讀海外大學作後備，被問到為何最終決定留港，他說也有考慮到《港區國安法》實施，「雖然國安法可能比較有爭議性，凡事必然有好有唔好……但係國安法對香港未來唔係Everything（全部），而係香港一部分，我仍然見到喺香港做醫生有好多貢獻香港社會嘅機會同空間。」

跟另外5名狀元一樣，嘉朗選擇入讀中文大學「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別」，他指自己興趣廣泛，故較具彈性、自由度較大的中大課程較為適合他。

他提到，新冠疫情及流感高峰期，「落街見到公營急症室排得幾犀利，已經覺得係一個有小小可悲嘅現象」，形容眼見公營醫護人員壓力大反而推動到他讀醫科，盼協助抒緩問題，「可能我有一定嘅愚蠢、憧憬先會咁樣揀。」

嘉朗成功覆核後，令過去2年未再誕文憑試狀元的男拔成功「破蛋」。上月文憑試放榜最初誕下8名狀元，分別來自8間名校，男拔當時未上榜；8間名校包括首誕狀元的迦密中學，其餘7校是香港培正中學、伊利沙伯中學、協恩中學、喇沙書院、拔萃女書院、英皇書院及皇仁書院。計及今日出爐的男拔狀元，應屆文憑試狀元增至9人，分別來自9間學校。

翻查資料，男拔對上一次出產文憑試狀元是在2019年，該校當年誕下1名狀元，過去兩年、即2020年及2021年均未再出產文憑試狀元。

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記者：馮琪雅