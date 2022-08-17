【小一報名】私立拔萃女小學8月19日起接受申請　2023學年小一學額140個

▲ 拔萃女小學招收2023學年小一新生。（經濟日報資料圖片）

位於油尖旺區的拔萃女小學是一所私立小學，與拔萃女書院結龍，畢業生可直升中學部，深受家長歡迎，小一學額可謂爭崩頭。女小拔將於8月19日至30日接受2023至24年度的小一申請，學額140個。

傳統女校拔萃女書院，幾乎每年都出產狀元，學生在體藝方面亦有出色表現，因此其一條龍小學－拔萃女小學，亦吸引大批女童家長報讀。現時拔萃女小學的學費為7萬元，分10期繳交。

根據學校網頁資料（按此連結），校方將於8月19日至30日期間接受2023學年小一入學網上報名，完成網上申請後，需列印及影印相關文件，於8月19日至31日期間，以掛號信或速遞方式遞交至學校，所需文件如下：

1. 資料表（完成網上申請後列印）

2. 申請表（完成網上申請後列印）

3. 申請人的出世紙／身份證明文件副本

4. 2021學年的學校成績表或評估報告副本

5. 有效住址證明副本（例如水費單、電費單等）

6. 聖公會浸禮證明副本（如有）

7. 其他資料（不多於4張單面A4，毋須提供Portfolio或文件夾）

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校方要求將所有文件按上述次序排列後，用萬字夾在左上角夾好，切勿用釘書釘。把文件放入不小於A5大小的信封內，如有雙胞胎、三胞胎姊妹一同申請，需要把兩份或三份申請文件放於同一信封內。

校方將於10月初舉行第一次面試，10月底公布面試結果，校方亦要求家長提交影片，拍片要求有待校方公布。11月中旬會舉行第二次面試，並於12月底發出取錄通知，家長可於2023年1月進行網上註冊。

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責任編輯：林愛娜