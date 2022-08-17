【食用安全】開封豉油驚見白色異物　網民疑為昆蟲屍專家揭開真相

▲ 開封鼓油驚見白色異物。

豉油可謂香港家家戶戶廚房必備的一枝重要調味品，但近日有人卻發現家中已用了大半枝的豉油竟然出現白色異物，令其感到十分驚嚇，於是網上發文向一眾網民求教，究竟異物真身是何物?

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事主於昨日(17日)於連登討論區發帖指，發現異物的豉油已經開封，而且已耗用了大半樽，對於異物的出現感到十分不知所措。另一方面，事主又強調豉油本身未曾過期，亦未曾向樽內添加任何東西。

發誓冇擺過任何野入去 成家用咗大半枝 而家好驚...枝野又未過期 到底咩黎？

而就事主所上載的數幅圖片中，其中一幅從玻璃樽內所見的半枝豉油，內藏一塊看似白色紙巾狀的物體，另一幅相片則見紙巾狀背後有一些啡色泡泡。

事件引來網民熱烈議論，有網民懷疑異物為「蛆蟲屍體」或是「飛蛾」；亦有網民認為事主大驚小怪，指根本是「腐皮」，又指「豉油唔係黃豆整嘅咩」，故有腐皮很正常。

此外，有網民亦懷疑出現異物原因是事主沒有好好存放豉油，建議在又熱又濕的香港「已開醬料最好放雪櫃」。

大孖醬園第三代傳人鄒榮昌曾表示，豉油是豆製品，易受天氣影響發酵而變質，所以每當開封豉油的後，最好放在雪櫃冷藏，冷凍的溫度可以令黃豆不會發酵及變質，放在雪櫃可保持一年多時間。

他又指當豉油開封後，在室溫環境下黃豆成份可以繼續發酵，如果不放在雪櫃，過度發酵會令豉油變味，約3至4個月就可能會出現一點點白色的霉點，不能再用，因此建議市民買大支裝豉油回家後，可買多一個較小的豉油玻璃瓶，使用時將大瓶豉油倒進小瓶。

同場加映：真正0添加豉油

消委會曾指出部分醬油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d）在製造過程中，因銨類化合物與碳水化合物在高溫高壓下反應，可能產生污染物4-甲基咪唑，而這污染物被世衛列為2B級致癌物。因此TOPick再於2020年檢視市面常見豉油，找出15款不含色素、真正0添加的豉油名單：

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責任編輯：羅嘉欣