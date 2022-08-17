【樂壇天后】麥當娜64歲生日飛意大利與兒子慶生　夥Beyonce混音單曲上榜奪冠

▲ Madonna為慶生日，遠赴意大利西西里島和兒子Ricco見面。（圖片madonna ig）

可以用寶刀未老來形容麥當娜（Madonna），今個星期四會正式推出經重新混音的50首跳舞精選大碟，與此同時，Beyonce的新曲《Break My Soul》的混音版亦找麥當娜相助，成功登上流行榜冠軍，而日前她為了慶祝64歲生日，更專程飛往意大利西西里島與兒子會面。

這陣子麥當娜可謂忙過不停，因為《Finally Enough Love：50 Number Ones》50首重新混音大碟將於本星期推出，上星期已見她去了《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》當上嘉賓，用上小學生的簡單樂器與Jimmy Fallon和樂手一起合唱《Holiday》。

▲ Beyonce找來Madonna著名舞曲《Vogue》的音樂結合在她的新歌《Break My Soul》上，成為冠軍作。（網上圖片）

此外，在8月11日，她在紐約中央公園舉行了一個別開生面的Roller滾軸溜冰Disco派對，藝高人膽大的她竟然穿上溜冰鞋玩樂﹗同時會上亦邀來她的老拍擋，正是當年為她監制《Like a Virgin》的Nile Rodgers出席。

在溜冰大會上，兩人大談當年原本是將《Material Girl》成為第一首主打歌，但因為娜姐堅持首先推出《Like a Virgin》會來得有爭論性，於是成就了這單曲令麥當娜登上Queen of Pop的寶座，該曲當年更在美國流行榜連續6星期冠軍。

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為了慶祝64歲大壽，她攜同養子和養女遠赴意大利西西里島，與前夫導演Guy Ritchie一起所生的兒子Rocco見面，當日她穿上了Dolce & Gabbana的裙子，非常風騷。箇中的原因是Beyonce的單曲《Break My Soul》的其中一個混音版找來娜姐相助，在8月13日登上Billboard單曲榜冠軍，這亦是娜姐久違了的一首冠軍歌（娜姐通常的冠軍歌於跳舞榜上稱后）。

記者：何偉雄