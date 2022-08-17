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【網購騙案】警接獲5宗涉遊艇租賃或水上活動騙案逾3萬元　兩方法評估賣方是否可靠

社會 11:20 2022/08/17

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(警方提供)

警方今日（17日）表示，過去一週，共有5宗涉及遊艇租賃或水上活動的網購騙案。事主均在社交平台或買賣平台訂購遊船河或滑水服務，向賣方繳付1,700元至12,500元訂金後，對方便失去聯絡，5人合共損失38,700元。

警方又稱，近期高危的暑期活動還有Staycation套餐、自助餐券、攀石活動、露營車租賃、露營營地租賃等，要評估賣方是否可靠有以下方法。

  • FB專頁：透過「專頁資訊透明度」了解專頁建立日期、改名記錄和管理員所在地
  • IG帳號：在右上角目錄選取「關於這個帳號」，以查詢帳號加入日期、所在地和先前用戶名稱

高危貨品排行榜

  • 主題公園/酒店套票
  • 手袋
  • 傢俬/家庭用品
  • 電器
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 玩具模型
  • 電腦
  • 優惠券/禮券
  • 海鮮
  • 租遊艇/滑水

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責任編輯：余思嵐

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