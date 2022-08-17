【網購騙案】警接獲5宗涉遊艇租賃或水上活動騙案逾3萬元　兩方法評估賣方是否可靠

▲ (警方提供)

警方今日（17日）表示，過去一週，共有5宗涉及遊艇租賃或水上活動的網購騙案。事主均在社交平台或買賣平台訂購遊船河或滑水服務，向賣方繳付1,700元至12,500元訂金後，對方便失去聯絡，5人合共損失38,700元。

警方又稱，近期高危的暑期活動還有Staycation套餐、自助餐券、攀石活動、露營車租賃、露營營地租賃等，要評估賣方是否可靠有以下方法。

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責任編輯：余思嵐