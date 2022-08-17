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【尾二一屆口罩小姐選舉】肥仔193大讚保養得宜　55歲參賽者自家鼓法獲好評

娛樂 12:20 2022/08/17

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076號口罩小姐的鼓法大獲好評。

ViuTV真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》本周首播，昨晚（16日）播出的一集有一位令人印象深刻的參賽者，編號076的參賽者憑自家創作的打鼓表演獲口罩師姐組評判鄭伊琪、徐蒨寧和馮寶欣一致大讚，獲得3個圓圈晉級。

另一邊廂，梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）亦非常欣賞076號的表演，並笑指對方虛報年齡，保養得宜。

【尾二一屆口罩小姐】肥仔心水口罩小姐被評判淘汰　西童曾上193節目出眾身材被認出

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自家鼓法

55歲的076號口罩小姐甫一出場，便坦言希望藉着今次參賽的機會去鼓勵身患重病的家人。

她首先將兩個橙塞在兩邊心口，表演「胸鼓」絕技，之後再表演「頭鼓」和「股鼓」，最後再以偽裸演出獻唱法文歌，為觀眾和評判帶來多重驚喜。

【口罩小姐】細細粒調節心態應對負面聲音　馮寶欣：沒人能令所有人都喜歡

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肥仔193大讚

肥仔忍不住拍手為她打氣，大讚她是真正的藝術表演者，很值得被人尊重。

一直眼定定觀看表演的193直指她黐線過ERROR，亦很欣賞她的演出。

網民好評如潮

不少網民都很喜歡076，她亦成功獲得大家的關注，網民留言：「佢跌橙果下我大笑了」、「有勇氣，respect」、「076好堅揪」、「夠 power! 唱歌又有 feel 💕」、「但我真係佩服佢～真係皮膚好」、「夠黐線，我鍾意」、「55歲就真係一啲都唔似」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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