【東張西望】花逾10萬幫襯月子中心一肚氣　早產嬰港媽狂數7宗罪傷財又傷身

▲ 傷口圖好震撼。

新手媽媽沒有湊B經驗，如果沒有家人幫忙坐月，一般都會找陪月員幫忙，但現在陪月員相當渴市，有港媽就未能成功請得，所以轉向幫襯月子中心，希望在坐月階段獲得好的照顧，不過卻換多一肚氣，而身體、精神都慘遭受創。

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該港媽稱受到不合理的對待，並找來《東張西望》投訴及跟進，她晒出單據，26日的陪月服務共收費10萬6千元。港媽曾到月子中心參觀，房間設備不錯，把房間升級做大房間，職員稱整棟大廈都是他們公司，其中一層是月子中心，職員又稱有中西醫駐診，照顧BB及產婦所需，所以港媽決定購買服務。

港媽向《東張》主持人訴說慘痛的經歷，並狂數月子中心的7宗罪。

▲ 中醫的說話令港媽相當難受。

第一，港媽指陪月員經驗不足，港媽指兒子出院前醫生已經指兒子需要飲驅風水，她遂交代職員處理，但陪月員指兒子根本不用喝驅風水，應該盡量避免讓BB吃藥，港媽質疑為何陪月員有權質疑醫生決定。後來港媽發現兒子喝奶時呼吸聲好重，不過陪月員指是正常情況，應該只是胎痰，但之後仔仔出現氣喘的情況，於是港媽帶兒子出去看醫生，醫生指鼻子有太多分泌物，並沒有痰，然後處方生理鹽水。

▲ 陪月員指BB有胎痰，但看醫生後是鼻子有很多分泌物。

第二，港媽指陪月員之間溝通和紀錄不足，月子中心提供紀錄冊，她發現陪月員沒有在紀錄簿記下噴鼻紀錄，遂向職員查詢，但另一陪月員表示自己並不知道，原來員工之間沒有清楚交代此事。她又發現職員曾經餵鐵水和維他命給兒子，但沒有記錄下來。

第三，月子中心列明有中西醫服務，但港媽指沒見過西醫，也沒有看過醫護巡房，只見過中醫。後來才知道原來是月子中心和西醫未能協商，所以沒有西醫服務。

第四，中醫曾為港媽把脈，指她身體差及基因屬低水平，相反港媽老公基因好，所以才會產下早產B，港媽聽罷覺得不開心，情緒受困，更指中醫沒有見過其丈夫，為何會覺得丈夫基因較好，一直忍淚直到中醫離開後便一直哭，港媽說:

佢話我BB會早產都係因為基因低水平，你先無問題，係你基因低水平先搞成咁。跟住佢就走咗去，我一路忍住眼淚，好委屈，我真係難過到唞唔到氣，抱住個仔係咁喊。」

第五，月子餐太油膩，坐月餐應該是清淡有營養為主，港媽投訴月子餐多油又濃味，她曾向陪月員反映太鹹太油，但不獲理會。最後陳太只可以到快餐店買三文治解決膳食。

▲ 港媽指月子餐太油膩。

第六，離開月子中心前一日，港媽使用中醫推拿服務，當時按摩師隔著毛巾為陳太按摩，屬首次接受接摩服務的她，以為大力是正常情況，期間按摩師沒有問她力度是否適中，又沒有使用按摩油。她後來才發現鎖骨位置皮膚有破損，向月子中心反映，但月子中心到第二日才回覆指是因為她皮膚太薄，指按摩師只是輕力按摩，並向她提供一盒藥膏和一塊無法覆蓋傷口的膠布。

第七，港媽後來發燒看醫生，醫生指傷口發炎而導致，洗完傷口後獲處方抗生素，病情後來好轉，《東張西望》找來的醫生指皮膚沒有厚薄之分，最重要是皮膚是否健康。港媽再向月子中心投訴，才獲安排到上環醫療中心治理傷口。港媽丈夫要求月子中心賠償6,000元的醫生費用和要求按摩師道歉。

▲ 傷口洗了5至6天。

《東張西望》主持人打了幾次電話尋求月子中心回應，但對方都回應指負責人不在，會稍後回覆。於是東張西望以電郵查詢，而對方回應指已委託律師處理，所以不便提供詳盡回應。

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責任編輯:王明芳