【濕疹偏方】TOPick陪你抗濕疹　一文看中西醫點評4大舒緩濕疹偏方

▲ 一文看中西醫點評4大舒緩濕疹偏方。

濕疹發作令人痕癢難當，痛不欲生。坊間就流傳著不少偏方，究竟是否有助改善濕疹？TOPick整合各中西醫、專家意見，為大家針對性解構4個常見用以舒緩濕疹的偏方。

1. 蛋黃油

註冊中醫馬琦傑曾受訪表示，在《本草綱目》中，記載雞蛋味甘性平，可除熱灼爛瘡。而《事林廣記》中記載炒雞蛋黃，令其油出，可治頭瘡。馬琦傑認為，蛋黃油可治濕疹，主要是因雞蛋黃可養陰補血，可幫助修復肌膚。不過在高溫下所取得的油會否較容易致癌亦有待研究。

他指出，蛋黃油主要成分包括：卵磷脂，不飽和脂肪酸，維他命A、D、E等，要製成黃金蛋黃油，需長時間用低溫提煉以上成分。但卵磷脂不能過度加熱，否則就如烤焦的肉類，烤焦的油會含有害物質。

馬琦傑表示，提煉出來的蛋黃油色澤較淺且通透，而非焦黑色。在家中提煉，需用熱烘或熱炒方式，所花時間較長。用炒的方式，難以控制溫度，容易令蛋黃變得焦黑。至於自製的蛋黃油是否適合幼童使用？馬琦傑則不建議幼童塗抹。

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2. 漂白水

中大兒科學系教授韓錦倫表示，漂白水沖涼醫濕疹被美國濕疹協會（National Eczema Association）認證，因它能有效殺菌。韓錦倫指出，漂白水雖有一定改善濕疹作用，可洗走黏在皮膚上的細菌，但患者出院後皮膚即回復原狀，故最重要是患者日常有搽潤膚膏、戒口等，才能有效控制濕疹。

韓錦倫提醒，漂白水需加入大量水稀釋，漂白水應僅佔整體10萬分之一，建議先詢問醫生才使用。

皮膚科專科醫生陳上熙解釋指，雖然正常人也有金黃葡萄球菌，但在濕疹皮膚上的數量會特別多，多達9成。雖然金黃葡萄球菌非引起濕疹的主因，但它可釋出抗原，刺激濕疹，加劇濕疹病情。

陳上熙表示，漂白水能有效殺死病毒、細菌和真菌，金黃葡萄球菌是其中一種病菌，故此用漂白水能減少金黃葡萄球菌數量，達致改善濕疹病情。當然，用於洗澡的漂白水是需要稀釋的，漂白水屬鹼性，pH約11至13，所以用完漂白水後，仍需用清水沖淨全身。

3. 麥皮

皮膚科醫生陳厚毅曾受訪指出，麥皮浴確實有紓緩濕疹、止痕的作用，這方法亦被美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatoloy）及美國濕疹協會（National Eczema Association ）所認可。

陳厚毅指出，「麥皮浴」是外國人常用的偏方，的確可以起到止痕保濕、滋潤皮膚功效。但要留意的是，沖麥皮浴並不能治療濕疹，或取代藥膏，只能起輔助作用。

而方法上，一般是會先將一碗燕麥熱溶，再倒入水中。此方法沒有防腐劑，成分較天然。燕麥的濃度及份量，以至麥皮種類也沒有規限。以下是沖天然麥皮浴的一些貼士：

將麥皮磨成粉狀，可加強吸收

不宜沖太久，10分鐘以下為佳，否則可因水溫令皮膚更乾燥，減低鎖水功能

宜即整即沖，以免時間一久，增加感染細菌的機會

家中需要備有沖涼缸或盤子

水溫保持在37至29度之間

麥皮儲存上盡量保持乾淨衛生

陳厚毅補充，沖麥皮浴效果因人而異，普通沖涼液不一定比麥皮浴差。另外，有極少數人士會對燕麥敏感，如皮膚出現紅腫、痕癢等情況，則不宜再浸水，否則會加劇敏感。而如果皮膚有活躍損口，亦不宜沖麥皮浴，以免刺激皮膚，加劇疼痛感。

4. 芫荽水

中大兒科學系教授韓錦倫指出，芫荽是溫熱的植物，而濕疹很多時都是濕熱型，兩者相沖。使用前應先請教醫師，評估證型才用，就萬無一失。

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責任編輯：羅嘉欣