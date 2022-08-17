【明星扮靚】佘詩曼參選港姐片段引關注　阿佘出道25年零走樣獲封凍齡女神

▲ 阿佘真係好正！

視后佘詩曼（阿佘）於1997年參選香港小姐奪得季軍而入行，入行後參演過無數劇集，雖然初期被觀眾狠批其雞仔聲及幼嫩演技，惟阿佘憑着其努力和苦功，演技大躍進，更成為首位奪得雙料視后的女藝人，至今她的演技毋容置疑，身價人氣高企！

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參選港姐片段翻Hit

近日TVB的社交網站發布了當年阿佘參選港姐時的一段影片，片中見阿佘接受泳裝環節的提問，那時的主持是曾志偉和陳百祥。

當時的阿佘被志偉問如果特首住在她附近，經常有人採訪和向特首拍照，那她會如何令特首搬離家的附近？

阿佘笑言：「我諗我會話畀佢聽住我附近會好危險，因為我成為香港小姐有好多Fans，好多人嚟又會騷擾到佢。（如果你落選呢？）我諗唔會。」足見她甚有自信，已具備當藝人的條件。

一眾網民看了片段後，大讚阿佘轉數快口才，更有很多人讚她現時與當年的樣貌沒有很大分別，果然是天生麗質，保養得宜。

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分享6招保養心得

其實阿佘多年來都相當注重護膚，從不偷懶，難怪擁有白滑的肌膚，而她的保養心得可分為6招。

第一招：早晚各敷面膜一次

阿佘每天都會敷面膜，早晚各敷一次，以確保皮膚水分足夠，以免油脂分泌過多。同時當皮膚有足夠水分自然飽滿嫩滑，亦可以令皮膚更加容易上妝，效果更好。

第二招：徹底卸妝 洗臉4次

經常拍戲拍廣告，難免需要化濃妝，阿佘工作完回到家，第一時間就是卸妝，更會重複卸妝步驟至少3至4次，確保臉上沒有殘留任何化妝品，令毛孔不會積聚污垢或多餘油脂。

第三招：薯仔切薄片敷眼

阿佘有一個獨門保養秘訣，就是用薯仔切薄片敷眼。她表示由於早上起床會不時出現眼腫問題，因此用薯仔切薄片敷眼，有助快速去水腫及黑眼圈問題。所以阿佘家中有個專門放護膚品的雪櫃，除了放置她日常用的護膚品之外，一定會有薯仔。

第四招：減少化妝

作為藝人經常化妝是必須的，可是一到假期，阿佘都會盡量選擇素顏，以減輕皮膚的負擔。

第五招：少吃多餐

阿佘出道多年一直都保持苗條身型，雖然阿佘喜歡美食，而且沒有節食，但一直都是少吃多餐，而且進食時要慢吞細嚼，很快就會有飽肚感，這樣就可以減少食量。

第六招：補充維他命C

阿佘除了靠用護膚品保養肌膚外，她亦會靠飲食來幫助修補皮膚。她平時會吃士多啤梨、麒麟果及生番茄作零食。 因為士多啤梨含有維他命C和抗氧化物質，而且低卡路里；而麒麟果含有豐富的維他命C、鐵、磷、鎂和水溶性纖維等多種營養素，被譽為「生果界燕窩」。

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