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【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣

娛樂 12:34 2022/08/17

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藝人陳凱琳（Grace）由參選港姐時已被指外貌似混血兒，她的龍鳳胎胞弟Derek比她更甚，多年來被多次質疑二人擁有印巴血統，早前更引來「抽水王」林作出身，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

昨日（16日）Grace在社交網站發放一條短片祝賀爸爸生日，影片中全部都是她與陳爸爸的合照，驚現小時候的Grace與爸爸有如餅印一樣。

【香港抽水王】林作聲稱獲知陳凱琳胞弟DNA　表示：可以放下心頭大石

最新影片推介：Alice專訪

Grace昨日在社交網站發放一條短片，為慶祝爸爸的生日，影片中有多張她跟爸爸的合照，其中一張被陳爸爸抱在懷內的她，與爸爸的樣貌有如餅印一樣。

在帖文中她寫道：「CAN WE ALL WISH DADDY CHAN A BIG HAPPY BIRTHDAY! Forever Daddy’s LITTLE GIRL! (P.S. This edit took me an hour, hope he appreciates it)」（我們一起祝陳爸爸生日快樂！我永遠是爸爸的小女孩。這段影片我花了一小時來製作，希望他會喜歡）

【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係

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血統之謎

由參選香港小姐時期，Grace已經被指似混血兒，後來她的龍鳳胎弟弟Derek曝光，傳出二人擁有印巴血統，然而其父母都是中國人。

雖然Grace曾經澄清，但仍難以停止傳聞，早日「抽水王」林作更向陳家發出挑戰，拿出100萬要求陳氏父子驗DNA，事後一度鬧得熱哄哄，最後以Derek離開香港、林作揚言知道DNA結果作結。

今次Grace貼出兒時與父親的餅印照，未知能否釋除更多人對他們血統的猜疑。

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緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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