【外貌之謎】陳凱琳為爸爸慶生曝光童年照　年幼時期父女如餅印一樣

藝人陳凱琳(Grace)由參選港姐時已被指外貌似混血兒,她的龍鳳胎胞弟Derek比她更甚,多年來被多次質疑二人擁有印巴血統,早前更引來「抽水王」林作出身,要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

昨日(16日)Grace在社交網站發放一條短片祝賀爸爸生日,影片中全部都是她與陳爸爸的合照,驚現小時候的Grace與爸爸有如餅印一樣。

Grace昨日在社交網站發放一條短片,為慶祝爸爸的生日,影片中有多張她跟爸爸的合照,其中一張被陳爸爸抱在懷內的她,與爸爸的樣貌有如餅印一樣。

在帖文中她寫道:「CAN WE ALL WISH DADDY CHAN A BIG HAPPY BIRTHDAY! Forever Daddy’s LITTLE GIRL! (P.S. This edit took me an hour, hope he appreciates it)」(我們一起祝陳爸爸生日快樂!我永遠是爸爸的小女孩。這段影片我花了一小時來製作,希望他會喜歡)

血統之謎

由參選香港小姐時期,Grace已經被指似混血兒,後來她的龍鳳胎弟弟Derek曝光,傳出二人擁有印巴血統,然而其父母都是中國人。

雖然Grace曾經澄清,但仍難以停止傳聞,早日「抽水王」林作更向陳家發出挑戰,拿出100萬要求陳氏父子驗DNA,事後一度鬧得熱哄哄,最後以Derek離開香港、林作揚言知道DNA結果作結。

今次Grace貼出兒時與父親的餅印照,未知能否釋除更多人對他們血統的猜疑。

