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【珍惜生命】帝峯．皇殿15歲男童疑墮樓倒臥平台　當場死亡

社會 11:39 2022/08/17

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（資料圖片）

旺角一名15歲男童懷疑墮樓倒臥平台，其後證實死亡。

事發在海泓道1號帝峯．皇殿，警方今日（17日）早上8時48分接報，指一名年約15歲男童懷疑從高處墮下，當場證實死亡。

警方稱，初步找到死者留下一封信。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

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記者：余思嵐

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