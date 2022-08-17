【珍惜生命】帝峯．皇殿15歲男童疑墮樓倒臥平台 當場死亡
社會 11:39 2022/08/17
旺角一名15歲男童懷疑墮樓倒臥平台，其後證實死亡。
事發在海泓道1號帝峯．皇殿，警方今日（17日）早上8時48分接報，指一名年約15歲男童懷疑從高處墮下，當場證實死亡。
警方稱，初步找到死者留下一封信。
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明愛向晴軒： 18288
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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
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記者：余思嵐