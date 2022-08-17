【地盤辛酸】90後紮鐵工青春急走　做地盤10年驚變60歲大叔

▲ 90後紮鐵工青春急走，做地盤10年驚變60歲大叔。

地盤工雖然經常以高薪招攬人手，但長期日曬雨淋兼刻苦勞動卻並不容易令人接受。內地便有一名90後紮鐵工，將自己10年內急速蒼老的容貌放上網，令網民秒懂行內辛苦，他亦因此意外爆紅，憑其看似60歲兼飽經滄桑容貌，收獲6.4萬粉絲。而面對行外人的嘲笑，他則希望大家「不要嘲笑一個為生活努力的人」。

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根據內地媒體報導，紮鐵工匿稱小健，原名李建林，湖北麻城人，1990年生。為了生計，在武漢的地盤工地上做了10年紮鐵，長期陽光曝曬下，造就了他一身黝黑的皮膚，同輩仍未有的皺紋，咧嘴一笑，臉上寫滿了歲月的痕跡。體重只有50多公斤，身高178厘米的小健，夏天於地盤9小時工作期間，每天均要背著重約40公斤的鋼筋，換取350元人民幣日薪。

2年前，小健開始玩拍片，並喜歡以自己為題材。意外爆紅轉截點是源於去年4月，有天他因搬了一上晝的鋼筋感到疲憊，於是便於午飯時，玩起手機內的美顏相機，鏡頭內原本滄桑的自己竟然變得瞬間變得白淨，由於感好笑，於是他把美顏前後對比短片發到網上。沒想到，該短片一出，播放量高達1,358萬，6萬網友點讚，7,000多位網友留言。過了兩天，他又拍短片，錄得800多萬播放量。

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小健其中一段短片，便介紹自己是一個紮鐵工，並於1990年生，引來大量網友質疑「你說你是90後，我看你像60後。」由於很多人不相信小健是90後，於是他就把身分證拿出來給大家看，並稱：「我拚命賺錢的樣子雖然狼狽，但不要嘲笑一個努力的人。」

港人「工作過勞」高居全球第2

打工仔工作忙碌，飲食時間不規律，缺乏運動，容易造成健康問題。美國有調查指，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。而香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時，引述研究表示，人每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

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責任編輯：羅嘉欣