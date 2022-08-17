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【食不安心】連鎖食肆飲紅豆冰驚見巨型曱甴　食客2小時内上吐下瀉染腸胃炎

食用安全 12:09 2022/08/17

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有女食客在連鎖食肆飲紅豆冰到最後，竟發現有一隻曱甴混在紅豆內，非常嘔心。

食肆食物衛生非常重要，否則進食後可能感染惡菌，威脅食客健康。日前有市民在連鎖食肆飲紅豆冰時，竟在最後發現杯内有一隻與紅豆顔色相近的巨型曱甴混在其中，更在2小時後出現腸胃炎症狀，令其非常崩潰。

最新影片：

事主在Facebook群組「飲食邪惡情報」發文，表示自己在將軍澳彩明邨某大型連鎖食肆用膳，飲紅豆冰至最後打算享用紅豆時，驚見一隻大約3厘米長的曱甴以「紅豆保護色」混在其中，令她當場崩潰。又指「餐廳淨係退返嗰餐錢，同換另一個飯畀我，但我已經無胃口食」。

事主直言，這是她人生第一次食曱甴，直接被「嚇死」，以後外出吃飯都有陰影。而她更在飯後2個多小時內，出現上吐下瀉病症，需要求醫。醫生看過紅豆冰内曱甴後，都表示非常誇張；曱甴細菌亦引起腸胃炎，事主需要進食抗生素。

飲完杯嘢，連中午都唔敢食。我同醫生講食唔落嘢，醫生叫我暫時飲住奶先。

而事主已就事件向食環署報告，提醒市民日後外出吃飯要留意清楚。

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蟑螂卵更似紅豆

過往亦有台灣網民經歷指女兒從家中翻出一堆「紅豆」，讓他煮成糖水。結果網民一看大感崩潰，原來女兒手上拿的並非紅豆，而是蟑螂卵。那些「紅豆」外形細長、呈深紅色，上面更有一些特殊紋路，外形與紅豆激似，嚇壞大批網民。詳情見相關文章

趕絕小強貼士

在家中發現曱甴，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？TOPick綜合多位專家的建議，列出對付曱甴的方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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