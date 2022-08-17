【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵

▲ 警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案，毒販將毒品藏於印尼撈麵。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於8月15日，分別在錦田及葵涌搗破兩個貨櫃藏毒案。行動中拘捕3男3女，年齡介乎35至64歲，檢獲毒品市值4,300萬元。

毒品調查科行動組3c隊高級督察吳龍表示，警方經線報深入調查後於8月15日展開2項反毒品行動，第一宗行動，警方於8月15日下午3時在錦田一空地截查3名斯里蘭卡籍男子及3名印尼籍女子，當時6人正在拆櫃，將一批貨物搬出，探員於貨櫃內1,323箱貨物，其中4箱中檢獲40公斤重懷疑可卡因及一公斤重懷疑冰毒，於是將6人拘捕，6名被捕人均持續稱行街紙身份證明文件，被捕人現正扣留調查，稍後警方將對其中2名女子暫控販毒罪名，將於今日（17日）下午在屯門裁判法庭提堂。

▲ 毒販將毒品藏在印尼撈麵。（黃傑偉攝）

同日下午探員突擊搜查葵涌一個冷藏貨櫃，在貨櫃冷藏裝置內搜出11磚共重11公斤重懷疑可卡因，兩宗案件警方仍在跟進調查，不排除稍後會有更多人被捕。

兩宗貨櫃分別由馬來西亞及巴西經水路入境，相信於疫情下毒販未能以螞蟻搬家形式將毒品帶入本港，需經由水路貨櫃方式入境，最終都不能逃避警方打擊，警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉