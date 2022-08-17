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【BB成長】缺維他命D影響骨骼生長　嬰幼兒從飲食曬太陽補充要留神

兒童健康 12:34 2022/08/17

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嬰幼兒缺維他命D會影響骨骼生長。

小朋友吸收多元的營養才能健康成長，當中維他命D很重要，有助鈣質穩定和骨骼形成，可是吸收維他命D主要靠曬太陽，而嬰幼兒皮膚幼嫩易曬傷，究竟BB應該如何獲取維他命D，當中有甚麼注意事項？兒科專科醫生解答一眾爸媽的疑慮。

台灣兒科專科醫生陳映庄星期一（15日）在facebook專頁「陳映庄醫師的育兒資訊站」，分享有關認識維他命D的資訊，指出維他命D是脂溶性維他命，其中D2和D3對人體最為重要，有許多功效，除了對體內鈣質穩定和骨骼形成有幫助，還和自體免疫疾病、過敏、心血管疾病、糖尿病等有關，若缺乏可能會出現骨質疏鬆、容易生病、情緒焦慮、皮膚乾燥、肌肉無力和心血管疾病風險上升。

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主要靠曬太陽吸收維他命D

獲取維他命D方式，大概由食物攝取約佔10%來源，如維他命D3可由油脂豐富的魚類、魚肝油、肉類、蛋黃等獲取，維他命D2就可從香菇、木耳等獲取。主要吸收維他命D3方式是皮膚經過陽光紫外線照射後自行合成，約佔90%來源。

一般而言，要在晴天時不塗防曬霜、不用傘及不隔玻璃的情況下，完全露出臉、手臂和雙腳至少10分鐘，冬天可能需要20至30分鐘，每天這樣去曬太陽才攝取到足夠的維他命D。不過，嬰幼兒皮膚幼嫩，不能用以上方式去曬太陽，而嬰幼兒往往易出現缺乏維他命D的狀況。

更多有關BB健康資訊︰

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BB從飲食及曬太陽補充

台灣兒科醫學會建議新生寶寶從出生開始要補充維他命D3，至少每天400 I.U.。家長要留意，新生嬰兒表皮內含有的黑色素細胞遠較成人少，故嬰兒抵禦陽光曝曬的能力亦較低，家長帶小朋友外出玩，可以選擇曬到太陽的時候。不過，要避免曬太久及在正午烈日下。

另一方面，家長可以讓BB從副食品中攝取維他命D，但要注意食物含量不多，一個蛋黃大約40單位，魚類和菇類也有但含量也不多，對於以奶為主食的BB來說，通常不夠一天所需。有些配方奶是有加強添加維他命D的，只要一天吃到1000ml以上就有400 I.U.，就不用額外攝取。

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責任編輯︰王明芳

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