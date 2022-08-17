【BB頭型】戴頭盔矯正扁頭綜合症曾日戴23小時　楊洛婷細仔完成5個多月治療

▲ 楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱（Tim）的宣布細仔「頭盔畢業」，成功矯正扁頭綜合症。

2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabee'a）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）育有4歲半女兒黃子霏（Tanya）和1歲兒子黃子芯（Tristan），不少網民發現近日楊洛婷分享的照片中，Tristan都戴著頭盔，引起網民好奇。楊洛婷昨發文宣布細仔「頭盔畢業」！

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楊洛婷解答一眾網民疑惑，「好多人都問我點解芯哥成日都要戴頭盔？」原來Tristan兩個月大時，夫妻發現兒子的頭部一直只轉向左側，令頭仔變扁，她試過很多方法，例如用人手為他轉向右方、按摩、用BB枕頭及矯形啫喱枕頭，但他每次用啫喱枕頭都會大喊大叫，情況沒有改善。

直到佢6個月大時，我開始擔心，因為Tristan左方嘅扁頭越來越明顯，當時，我堂細佬同我講述佢個仔嘅經歷，如不正視情況就會越來越嚴重，並介紹我訂做矯形頭盔。

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趁「腦囟未生埋」把握治療黃金期

經治療師的診斷後，Tristan的頭型屬於扁頭綜合症中的中等平頭，有輕微不對稱，主要集中在左後邊。頭盔治療的黃金時間一般在BB 4至8個月大時進行，效果最為理想，而Tristan約7個半月大開始頭盔治療。楊洛婷稱︰

啱啱趕得切黃金時間，俗語話「腦囟未生埋」之前嘅時間去幫Tristan改善頭型。

▲ 楊洛婷與Tim讓兒子戴矯正頭盔，費用並不便宜。（IG圖片）

起初楊洛婷都考慮了一段時間，因價錢並不便宜，據悉，一個頭盔索價約2至3萬。不過，醫生指如果沒有適時處理，最嚴重會影響前額、耳仔不對稱、重心向前傾、頸背肌肉拉扯，甚至面容發展，影響平衡力。所以兩夫妻決定一試，幸好Tristan戴上頭盔後沒有不適應，她憶述頭盔治療情況。

首日戴一小時，第二日戴兩小時，之後全日戴上23小時，連睡覺都要戴著。頭盔嘅質料好似發泡膠，Tristan戴咗一個月，已經可以向右面擰，情況改善咗好多。起初戴頭盔要每半個月見治療師調校size，之後每一個月見一次就可以。

除了為頭型矯型外，楊洛婷還發覺頭盔有保護頭仔的作用，因為大女Tanya經常抱抱弟弟，差點撞到弟弟的頭，真是有驚無險。雖然Tristan於7個半月大才展開頭盔治療，一般頭圍生長速度開始減慢，但Tristan經過5個多月的頭盔治療，他的頭型明顯改善並已對稱，一家人高呼︰「可以畢業啦！」

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扁頭綜合症成因與治療

匯兒兒科醫務中心兒科專科醫生胡振斌曾在YouTube分享「扁頭綜合症」資訊，他解釋「扁頭綜合症」即是頭顱骨與原本應有的形狀偏離，扁頭症的種類一般有斜頭、平頭、不對稱平頭和舟狀頭（頭形過長）。當中有多種成因，如胎兒在媽媽肚中的空間和位置不夠，尤其多出現雙胞胎、三胞胎。另有BB出世時需利用吸管等儀器助出世，有機會將頭部拉長；又有些BB喜歡側睡。

胡振斌醫生指出在判斷方面，通常是父母察覺到BB頭形有異，開始偏離原本的形狀而帶孩子檢查。嚴重者可能影響面容、雙耳對稱等，而更嚴重的BB，在照磁力共振時會發現腦內已受壓。

治療方面，如BB頭骨有異的輕微者可藉睡姿改善，如用特別枕頭令BB不會側睡。嚴重者需要戴上「矯正頭盔」，專家會從多角度拍攝去評估，並使用輕巧物料按BB情況度身訂造矯正頭盔。

由於嬰兒頭骨的生長有7至8成在頭一年發生，過了12至18個月頭骨生長會慢下來，再到18個月至2歲頭骨生長就差不多定形了，所以最理想戴「矯正頭盔」是在4至6個月，一般戴3至6個月便可。

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責任編輯︰王明芳