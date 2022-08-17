【白色強人II】韋家雄為移植器官手術起爭拗　爆seed鬧交戲氣勢力壓陳豪

▲ 陳豪跟韋家雄這場爭拗戲碼夠張力。

TVB劇《白色強人II》近日熱播，當中陳豪所演的Vincent為一個溫柔又富幽默感的醫生，不過於昨晚（8月16日）播映的第17集內，Vincent跟神經刀Hugo（韋家雄飾）為冒釘牌風險進行器官移植手術而吵大鑊。

陳豪爆seed跟韋家雄爭拗，兩人針鋒相對，家雄的氣勢更搶過陳豪，獲網民大讚好戲。

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Hugo Vincent爭執

昨晚的劇情講述16歲少女羅笑嫻（區明妙飾）病情日益惡化，唐明（馬國明飾）盡最後努力勸說其大哥羅永昌（嘉駿飾）捐肺。一場突如其來的車禍，羅永昌因腦出血而死亡，大嫂答應捐出丈夫的屍肺救助妹妹。

正當YT找上葉晴（胡定欣飾）合力認可唐明進行肺部移植，但心胸肺科醫生Hugo卻一口拒絕手術，更跟Vincent（陳豪飾）為此而爭執！

▲ 陳豪跟韋家雄這場嗌交戲，甚有張力。

Hugo怒氣沖沖對Vincent說：「未得器官委員會批准，擅自摘取器官蒹移植是構成刑事罪行，就算有家屬簽名又如何？無醫發局簽名的，我點都唔會不入OT(指手術室)。」

Vincent即稱Yan（張曦雯飾）已經幫捐贈者接了人工肺，而屍肺也不能放太久，他說：「可不可以拿了屍肺出來，等唐明做完個手術，再找YT向Martin解釋。」

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衝擊聽覺

Hugo謂若強行進行移植手術，即使Martin不報警，也會告他們違反醫發局條例，取消他們的合約，此時Vincent質問Hugo：「笑嫻是你病人，佢咩情況你唔係唔知道，可不可以救左人先。」

Hugo即發難說：「邊個都唔可以入OT，你地係咪唔想做醫生？你地唔怕釘牌我唔阻你地，就入OT拎個屍肺出來。」

本著救人為重的Vincent即問Hugo：「你係咪忘記了希波克拉底誓詞？」此時Hugo爆seed說：「我無諗過好似你地咁偉大，做醫生無想過為救人而坐監，就算唐明響度，我也不會應承。」只見他們你一言，我一語，叠晒聲地嗌交，聽覺上甚有衝擊。

嗌完一輪後，Vincent問Hugo：「問埋你最後一次，呢個手術你做定唔做?」，Hugo決絕答：「唔做」，Vincent拋下一句「好，我做」，然後拂袖而去。

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大讚演出精彩

最後在蘇怡 （唐詩詠飾）主動做副手下，Vincent進行活肺切除手術，其後由唐明接手為羅笑嫻進行活肺移植，當唐明準備入手術室時，Hugo突然出現，原來他最終改變主意幫忙做手術。

不少網民看過陳豪跟韋家雄此幕嗌交戲，也大讚二人演出精彩，當中包括：「尋晚睇電視時候已經很印象深刻二人嗌交好激烈好真，演技不相伯仲。」、「Vincent 同Hugo鬧交，都鬧得幾好睇 」和「兩個都係好戲之人。」和「韋家雄吵架功力赢陳豪一点点」，另外有網民拍這場嗌交套路有點似電影《寒戰》，但完全沒有那種矛盾點。

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