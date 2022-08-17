【不捨外傭】菲傭回鄉4歲兒半夜驚醒要姐姐　張欣欣：孩子第一次體會何謂別離

▲ 張欣欣慨嘆，兒子第一次體會何謂別離。

有小朋友的香港家庭，不少都會聘請外傭幫輕家頭細務和照顧孩子。然而，當小朋友習慣了姐姐的存在，甚至出現依賴，對家長而言也是頭痕。補習名師張欣欣分享，其外傭近日回鄉探親，兒子出現「不捨姐姐症」，半夜驚醒要求姐姐陪伴，最終要太太連撫帶慰哄回他入睡。

張欣欣在其facebook專頁分享，世界上或者有一種香港小孩子才有的情緒病，叫「不捨姐姐症」。這病症需要長期蘊釀才形成，通常分為4期：

第一期為陌生期：

BB或小孩子初與外傭姐姐接觸，彼此觀摩，毫無感情可言。不過，女傭會和僱主說第一眼已愛上BB，仿似前世未了緣，今世方再續云云。

第二期為熟落期：

歷經一至兩個月，姐姐已摸透BB或小孩的脾性，後者早已放下心中籬籓；姐姐一句話，他/她們總也回上好幾句話，彼此交流無礙。媽媽見狀，放下心頭大石，間或把子女交給姐姐湊上半天，落得清閒Me Time或享受個人空間。

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第三期為親密期：

到了半年左右，BB已習慣姐姐的體味，孩子也與之攬頭攬頸。這時候，部分母親開始會對工人姐姐有妒意，怨孩子黐姐姐多過自己；尤其是眼見子女從自己身上掙脫，投到姐姐懷抱才能情緒安撫下來，更是眼中噴出火來。

第四期為依賴期：

小朋友此時不單在生活上全面依靠姐姐，在精神上更是與之須臾不可分離。工人姐姐若能修到此等境界，在家中地位已是堅如磐石；即或僱主媽媽也隨時須仰賴其鼻息生存，等閒不敢得罪之。對少主的衣服、口味、習慣、愛惡等，姐姐比媽媽更清楚瞭解於心。

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近日，張欣欣家中的外傭要回鄉探親，他4歲半的兒子人生第一次體會何謂別離。有一晚半夜，兒子突然驚醒，哀號著「我要姐姐返嚟！」，太太只得抱緊兒子，連撫帶慰才哄回兒子安睡。

翌日兒子神色萎頓，太太亦心情不佳，開始抱怨姐姐為何要回鄉探親，要做貴價檢測、機票、隔離酒店等，全部都需要昂貴費用。張欣欣深明夫妻相處之道，最重要是在太太生氣時敵愾同仇，甚至要比她更激憤：

老婆大人言之有理！間酒店邊個搵架？係老婆！邊個俾錢㗎？又係老婆！機票邊個訂㗎？又係老婆！而家又話改酒店隔離日數啦，又係我老婆！全部都係老婆！無老婆，草不會綠，水不會流，地球停轉！吼！

太太見他如此激動，反過來勸解他，他氣鼓鼓地坐下，最終解開「心結」。張欣欣笑言，香港人需要感謝一眾姐姐，雖然有時她們的確令人又愛又恨，但沒有她們的付出，大家或多或少都會有點精神病。

文章內容獲張欣欣授權轉載。

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責任編輯：林愛娜