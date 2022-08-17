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【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求

社會 12:20 2022/08/17

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（資料圖片）

香港現時入境登機須出示預定抵港時間當天或之前3天內採樣進行的新冠病毒聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明。立法會議員江玉歡今日（17日）表示，多國以快速抗原檢測報告取代PCR test，因此在外地愈來愈難找PCR test 中心，最後令來港人士很難調較時間在登機前做好檢測和索取報告。

江玉歡在社交平台指，港府暫時不接納supervised快速抗原測試報告，但多國已放寛入境限制，僅少數國家及特別場所（如郵輪啟航時）可能會要求市民或顧客出示快速抗原檢測報告（supervised rapid antigen test report)，快速抗原檢測報告普遍已被認可和採納，以取代PCR test，因此在外地提供PCR test 的中心變得愈來愈難找，而PCR test 的結果比快測結果慢幾小時，報告要一段時間才能領取。現時在外地一般只有醫院、診所和部份較大型的機場才提供PCR檢測服務，而外地診所和醫院的開放時間通常較短，並不像香港24小時運作，結果令來港人士很難調較時間在登機前做好檢測和索取報告。若遇上航班取消或延誤，更可能要重新再做PCR檢測。

她又稱，兩年前各國還用PCR test作為標準，但如今他們已採用更快捷的方法，認為港府應考慮接受supervised 快速抗原測試報告為登機規定，既然旅客回港後已要接受隔離和做多次的PCR和快速檢測，接納登機前做supervised快速抗原測試並不會加大現有的風險。

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責任編輯：余思嵐

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