【痞子殿下】吳岱融再度鷲哥上身　周嘉洛化身《旺角卡門》學友講經典對白

▲ 劇組真係每集都好有心思！

TVB熱播中的劇集《痞子殿下》，昨晚（8月16日）播出第12集的焦點，落在阿四（周嘉洛飾）、蠻儀（陳瀅飾）的「密室逃脫」戲，嘉洛「樹熊抱」式攬實陳瀅身體爬出密室，二人「零距離」身體接觸之餘，亦相當考腰力，最後嘉洛和陳瀅再來個深情對望，畫面搞笑之餘亦甜蜜滿瀉。

談到場口拍攝看似頗有難度，陳瀅受訪時笑言：「嗰場戲我係吊住喺度拍嘅，但最辛苦唔係喺重量度，而係尷尬比較多啲，好彩拍攝都好順利。」嘉洛則笑謂：「呢套劇好多場戲都好考腰力，好彩條腰暫時都冇事！」

【痞子殿下】麥美恩為騷美腿節食 陳瀅JW小寶參加《魁夢傳奇》選美

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各演員表現亮眼

至於一連兩晚上演的《魁夢傳奇》選美比賽，最終由「小妹」JW奪冠，「豆皮姐」尹詩沛獲亞軍，「蠻儀」陳瀅則獲頒季軍。「娟娟」小寶參賽時連環爆出「選美黑幕」，她仗着哥哥「榮嘯」（韋家雄飾）勢力幫好友JW、陳瀅入圍之餘，又靠關係奪得「友誼姑娘」獎項。

另外「娟娟」自我介紹時，以「港姐Tone」說：「我最鍾意食嘢，所以連我隻狗都叫雞髀，多～謝～」非常過癮。

其他角色演出同樣亮眼，「豆皮姐」尹詩沛一人分飾男女腔獻唱《將冰山劈開》，「糖妹」羅毓儀在後台用菜刀剃腳毛，「哨牙珍」何泳芍則揚言要為哨牙女子爭番口氣。

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吳岱融玩自抽

另外，有不少細心網友發現，每集《痞子》都會以港產片或港劇名作為該集主題，包括《英雄本色》、《何必有我》、《山水有相逢》等，大讚劇組有心思。

其實《痞子》劇組確是設計了不少彩蛋向經典致敬，包括嘉洛化身《旺角卡門》張學友大嗌「吔屎啦你」、嘉洛受傷包到實倒模《摩登保鑣》許冠文、朱敏瀚孖膶腸Look重現《射鵰英雄傳之東成西就》梁朝偉經典造型、陳瀅飛刀插烏蠅致敬《國產凌凌漆》等，強攻觀眾集體回憶。

飾演大當家的吳岱融更大玩自抽，其中一場他吃完「臭豆腐雞」後大嗌「臭雞」，重現劇集《巨輪》經典對白，相當抵死。

據知，之後嘉洛會還原神劇《大時代》劉松仁疊報紙一幕，就連對白都會高度還原。

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