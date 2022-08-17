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【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》3公司涉違國安法　將不設陪審團由高院3名法官審理

社會 12:51 2022/08/17

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黎智英及《蘋果日報》3公司涉違國安法，將不設陪審團由高院3名法官審理。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英、已停刊的《蘋果日報》6名前高層，連同旗下3間公司，被控違反《港區國安法》勾結外國勢力等罪。根據司法機構網頁顯示，黎智英及3間與《蘋果日報》相關公司，已排期於下周一(22日)下午於高等法院作案件管理聆訊。列表顯示聆訊由法官杜麗冰、李素蘭及李運騰，意味著案件將不設陪審團審理。

案中被告包括黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，預料案件管理聆訊需時60分鐘，涉及串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等控罪，違反《港區國安法》第29條。

律政司發言人回覆查詢時表示，不會評論正在進行司法程序的個別案件。 

發言人表示，律政司司長會按《香港國安法》相關法律和每宗案件的個別情況，考慮是否根據《香港國安法》第46條發出證書，指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理；而有關條文訂明由3名法官組成審判庭的安排，目的正是要確保公平審訊，秉行司法公義，絕無減損被告人的任何合法權益。

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記者：林育慧

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