【生命鬥士】曾患神經母細胞瘤抗癌成功　16個月大女童現後遺症再做手術

▲ 一名16個月大女童曾患神經母細胞瘤，抗癌成功後現後遺症再做手術。

本港一名16個月大的女童Katherine曾患神經母細胞瘤，幸經過手術及治療後成功抗癌。Katherine的媽媽日前在社交平台透露，女兒出現後遺症，需再做手術處理，小小年紀便已接受第2次大手術，現時留醫兒童深切治療部。

Katherine在3個月大時確診神經母細胞瘤，去年10月初，當時6個月大的她接受剖腹手術切除￼￼腫瘤，其後情況穩定。Katherine媽媽周一（15日）於facebook專頁「00後媽咪與饅頭包包の日常」發帖文，表示16個月大的女兒因上次切除￼￼腫瘤￼￼￼￼疤痕的增生向內生，出現黏連性腸阻塞問題，￼準備做開腹手術，手術需時約3至4小時￼。

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一度心跳下降腦缺氧

同日下午媽媽指，醫生告知開始為Katherine麻醉時，她心跳下降、血含氧量下降，需做心外壓急救，期間曾腦缺氧，因而暫停手術，待情況穩定才繼續做開腹手術。

今日是Katherine完成手術第二日，媽媽更新女兒狀況稱，她已不用呼吸機了，換上新的鼻胃喉有助排氣，而她腸部腫脹，醫護在其胃喉抽到￼綠色液體。Katherine手術後發燒38.5度，需服食抗生素，發燒原因有待進一步了解。

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Katherine手術時一度心跳下降及腦缺氧，媽媽提及之後會安排她接受磁力共振掃描（MRI），以了解有否影響其腦部發展。媽媽直言，「真係好心痛，要努力，快啲出ICU」，更希望女兒的腸道盡快恢復，可以吃東西。Katherine還有一個4歲半的哥哥和一個2歲半的姐姐，一家人都期待她早日康復回家。

約一半患者2歲前發病

據兒童癌病基金網頁資料顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長，約一半患者在2歲前發病。神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等。

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責任編輯︰王明芳