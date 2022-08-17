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【超市大搜查】日本雜誌評測16款沐浴露　Dove奪冠洗得乾淨兼保濕

15:18 2022/08/17

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日本雜誌評測16款沐浴露，Dove奪冠洗得乾淨兼保濕。

夏天長開冷氣，皮膚也需要保濕，市面上沐浴露選擇眾多，哪款洗得乾淨又不緊綳？日本雜誌《LDK》近日評測16款沐浴露，比較其清潔、保濕功效，當中不少品牌都在本港有售。

日本雜誌《LDK》比拼了16款沐浴露，品牌包括Dove、Biore、MUJI、Nivea、COW等等，並針對4個方面進行測試，根據每項測試評分，整理出綜合得出排名。

最新影片：

評分準則

保濕力：用儀器測量使用沐浴露30分鐘後皮膚的含水量

清潔力：用沐浴露泡沫清洗人造皮革，檢查剩餘的污垢量。

成分：由專家檢視沐浴露的成分列表，確定產品是否對皮膚較好

使用感：測試泡沫的持久性，以及實際洗滌的舒適度

16款沐浴露完整排名如下：

    點擊圖片放大
    +14
    +13

是次測試中，Dove和7-Premium的沐浴露共同位列第1名，被評為「Best Buy」。兩款沐浴露兼具清潔和保濕功效，而且可產生綿密的泡沫，輕鬆洗去皮膚上的污垢。另外，部分知名品牌如Biore、CareCera、COW等都有上榜，評價同樣不俗。

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責任編輯：羅嘉欣

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