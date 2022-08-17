【人口販賣】17港人柬埔寨及泰國等地失聯　入境處：12人已安全離開

▲ 東南亞人口販賣猖獗。（資料圖片）

柬埔寨近年來人口販運猖獗，詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到當地後，脅迫從事犯罪行為，或是遭性侵凌虐，甚至是販售器官，許多華人更在當地形成組織，專門拐賣同鄉。

入境事務處「協助在外香港居民小組」指，由今年1月至今共接獲17名港人家屬求助，指其家人懷疑在泰國/緬甸/柬埔寨/老撾失聯。小組了解其中12名港人已安全離開當地。

台灣媒體早前報道，近期有不少台灣人被誘騙到柬埔寨、緬甸和泰國等地，從事與報酬明顯不相稱的工作。台灣的刑事部門日前在全台多處拘捕3名懷疑人蛇集團成員，並成功制止5名受害人出境，相信不足4個月已經有近50人被安排出境。

有官員透露，柬埔寨很多網上博彩公司因為禁賭令，轉型至從事網上愛情和投資詐騙等，很多人受高薪廣告招攬、包食包住等福利誘惑，遠赴柬埔寨工作，但抵埗後被扣起護照，被迫從事網絡交友和投資詐騙等工作，如果工作未達標，可能會被打，行動自由亦會受限制。當局提醒民眾，面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，以免受騙。

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記者：袁澍