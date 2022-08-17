  • 31°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 13:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口販賣】17港人柬埔寨及泰國等地失聯　入境處：12人已安全離開

社會 13:10 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

東南亞人口販賣猖獗。（資料圖片）

柬埔寨近年來人口販運猖獗，詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到當地後，脅迫從事犯罪行為，或是遭性侵凌虐，甚至是販售器官，許多華人更在當地形成組織，專門拐賣同鄉。

入境事務處「協助在外香港居民小組」指，由今年1月至今共接獲17名港人家屬求助，指其家人懷疑在泰國/緬甸/柬埔寨/老撾失聯。小組了解其中12名港人已安全離開當地。

台灣媒體早前報道，近期有不少台灣人被誘騙到柬埔寨、緬甸和泰國等地，從事與報酬明顯不相稱的工作。台灣的刑事部門日前在全台多處拘捕3名懷疑人蛇集團成員，並成功制止5名受害人出境，相信不足4個月已經有近50人被安排出境。

有官員透露，柬埔寨很多網上博彩公司因為禁賭令，轉型至從事網上愛情和投資詐騙等，很多人受高薪廣告招攬、包食包住等福利誘惑，遠赴柬埔寨工作，但抵埗後被扣起護照，被迫從事網絡交友和投資詐騙等工作，如果工作未達標，可能會被打，行動自由亦會受限制。當局提醒民眾，面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，以免受騙。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
今日 11:55
【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
【不捨外傭】菲傭回鄉4歲兒半夜驚醒要姐姐　張欣欣：孩子第一次體會何謂別離
今日 12:32
【不捨外傭】菲傭回鄉4歲兒半夜驚醒要姐姐　張欣欣：孩子第一次體會何謂別離
【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求
今日 12:20
【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求
【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》3公司涉違國安法　將不設陪審團由高院3名法官審理
今日 12:51
【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》3公司涉違國安法　將不設陪審團由高院3名法官審理
【道路安全】警方港島打擊違例學車　教車師傅及學神共收4張交通傳票
今日 12:58
【道路安全】警方港島打擊違例學車　教車師傅及學神共收4張交通傳票

你可能感興趣

【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
今日 11:55
【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
【不捨外傭】菲傭回鄉4歲兒半夜驚醒要姐姐　張欣欣：孩子第一次體會何謂別離
今日 12:32
【不捨外傭】菲傭回鄉4歲兒半夜驚醒要姐姐　張欣欣：孩子第一次體會何謂別離
【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求
今日 12:20
【檢疫政策】多國接納快測減少PCR test中心　議員倡港府採用快速抗原檢測報告作登機要求
食用安全 罪行 老撾 柬埔寨 緬甸 泰國 入境處 香港 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂
10:49 2022/08/16
【婚變】報道指王浩信陳自瑤離婚　屢傳婚姻出現問題關係破裂
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族