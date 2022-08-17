【創新教育】以戲劇形式教導學生辨識情緒　福建中學附屬學校徐校長：令小朋友更有效學習

▲ 不論是白貓或黑貓，捉到老鼠就是好貓。不論是怎樣的方法，只要小朋友學習得到，就是好的教育。

不知道大家會否記得第一位中英文老師的名字是什麼，相信除非有很特別的經歷外，應該都不會記得吧。我自己就幾肯定中英文都是名師，教英文的叫劉家傑；教中文的叫林佐瀚，未聽過的證明相當年輕，因為兩位名師不是補習天王，而是電視節目的主持人，劉老師的是「英語一分鐘」；林老師的是「每日一字」，當日每天看電視上課所學至今仍然記得，可見影響何等深遠。有學校關顧到疫情下，學生情緒管理問題，改篇真實個案拍成連續劇，目的是以另類手法教育小朋友，不自覺地學習一生受用的情緒管理技巧。

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這間學校一直都採用創新的方法教學，校長稱，學校習慣以戲劇形式吸引學生學習品德教育，過往亦有試過扮演不同的卡通人物（例如Minion或薯蛋頭）以引起學生的學習動機，帶動氣氛。過往主要以舞台劇形式分享，但因應疫情，只能以影片形式教小朋友品德，網課同樣可照樣進行。

學校的情緒教育重點是教導學生辨識情緒，找到各種情緒線索，從以管理自己的情緒及行為。同時，不少小學生都喜歡《屁屁偵探》之類的偵探故事。當學校決定本學年以「情緒」作為主題，便覺得可以以「情緒偵探團」發展成故事，以著名故事《福爾摩斯》為靈感，與「emotion」合二為一，成為「福emo師」。講述同學由不太了解情緒，透過「福Emo師」的引導，找出「情緒線索」，逐漸了解不同的情緒，就好像偵探一樣慢慢從線索中破案一樣。

聽到個福字，可能有人都估到這間就是福建中學附屬學校，校長徐區懿華，她說：「拍攝的過程，最深感受是同學在接拍新故事時，會十分興奮地想知道新的劇情、這次有甚麼新的「情緒線索」以及管理情緒的方法。」

她有時跟學生討論劇情，他們會「我知！是不是深呼吸、數1-10和去洗臉？」，將劇中管理情緒的方法倒背如流。除了螢光幕的劇集外，由線上到線下，也有一連串活動，例如為了提供機會讓學生表達情緒，我們設計了情緒信件及情緒信箱。「福emo師」每系列結束後，教師都會派發情緒信件，讓學生記下最近發生的特別事，然後老師收集後就可以檢視學生的情緒狀態。如有特別，老師也可即時跟進。學生也可在小息時間參與尋找「情緒線索」遊戲，讓學生懂得分析板上人物的情緒線索，從而判斷該人物的情緒。

徐校長說：「社會不斷變化，教育的變化未必一定是內容，而是表達的手法，令小朋友更有效地學習。」

不論是白貓或黑貓，捉到老鼠就是好貓。不論是怎樣的方法，只要小朋友學習得到，就是好的教育。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

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