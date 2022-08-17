【新生會】新生會newlife.330推出「身心靈藝遊」活動　教您5種提升身心靈健康好方法 

▲ 新生會newlife.330推出「身心靈藝遊」活動。

您有多久沒有好好和自己相處？我們每天都需要和不同人相處，每一種相處都應該留有一片「最適當」的空間，不論對象是巴士鄰座、街上路人、最親近的人，還是自己。在每天營營役役的生活中，不妨給自己一片空間，花一些時間善待自己，好好聆聽自己的心聲，和自己好好相處，達至身心靈健康。



根據英國新經濟聯盟提出的「五種促進身心靈健康的方法」(5 ways to well-being) ，包括「好奇留意」、「動一動身」、「給予樂善」、「與人聯繫」及「持續學習」，均能有效促進身心靈健康。



開設真人圖書館鼓勵交流

新生精神康復會旗下的newlife.330舉辦「身心靈藝遊」活動，透過連串藝術工作坊，包括Macrame小掛飾及UV 飾物碟，以及開設真人圖書館，帶領大眾體驗如何將「五種促進身心靈健康的方法」(5 ways to well-being) 應用於日常生活之中，從而提升自己的身心靈健康。



首輪活動主題為「給予樂善」及「與人聯繫」，newlife.330特別邀請了著重與人聯繫、親身接觸，並透過創作為香港人補充養份的Mill MILK創作者，於真人圖書館分享他們的創作故事，了解他們如何在疫情下持續為香港人打氣。參加者除了可以即場聆聽他們的分享，更可以參加工作坊學習製作小飾品，並將製成品送給自己或親朋好友，發揮關愛自己及他人的樂善精神。



如欲報名參加活動或了解更多，歡迎掃瞄以下QR code或留意newlife.330的Facebook專頁。





活動詳情

日期：2022年8月27日（星期六）

時間：2:30 pm - 5:30 pm

收費：港幣80元正

地點：Desk-one - 旺角山東街47-51號中僑商業大廈22樓

Facebook 專頁：newlife330hk