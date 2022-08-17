【噪音滋擾】3歲女在家到處跑擾人清夢　星期日朝遭鄰居敲門投訴

▲ 星期日朝早七點幾，3歲女喺屋企東奔西跑，媽媽遭鄰居敲門投訴。

星期日，不少人都想趁放假睡過飽，但遇上左鄰右里有年幼的小朋友，難免會聽到蹦蹦跳跳，甚至哭哭鬧鬧，想睡到自然醒就真係有些困難。英國一名媽媽，因女兒的行為，遭鄰居在星期日早上敲門投訴，著她的女兒安靜，令她感到不滿。

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該名媽媽在Mumsnet發帖，表示自己有一名3歲女兒和剛出世的bb，一家住在兩層公寓的頂層。於早前的一個星期日，清早7時許，住在底層的鄰居氣憤地敲門，要求她的女兒在家不要到處跑來跑去，請安靜一點。

樓主遭鄰居投訴，當然感到不快也無奈，她指住在這裡已經四年，從未試過被其他鄰居或前住在底層的人投訴，況且女兒只得3歲，在屋企走廊跑來跑去、蹦蹦跳跳也在所難免，同時又不明白在那些時候需要保持安靜。對於鄰居的不諒解，作為媽媽當然感到生氣，她指住在同一座公寓內，就有機會聽到住戶噪音的風險，而且小朋友跑動時的聲音也不像是聽音樂或洗衣機般的嘈吵聲。

是否希望他們把孩子綁起來，不讓她四處走？

貼文一出，即引起網友熱議，並持不同意見，有網友認同樓主的講法，認為同住在公寓內，就應該知道會有一定的噪音存在，「正常家庭會有的噪音，不能期待一個有小孩的家庭是保持安靜的」、「一名三歲小孩跑來跑去是正常的，你只需要禮貌地告訴鄰居，這是正常的家庭生活。」

不過也有網友認為遭敲門投訴，是因為當天是星期日，小孩子清早起來東奔西跑，對鄰居來說實在太早了，打擾休息，「三歲小孩是可以理解不要跑步的指令，而且她也沒有試圖讓孩子保持安靜，卻又要求鄰居接受噪音。」加上當天是星期日早上，樓主也許不太講道理，網友更著樓主應該要體諒鄰居的感受。

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責任編輯︰王明芳