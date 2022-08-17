【重新出發】沙律與保錡分手後解約過檔開電視　張沛樂拍旅遊特輯大解放【多圖】

香港開電視現正熱播的旅遊節目《重新出發》，節目雲集一眾索女張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤及Hirari等擔任主持。

節目播映至今，主持們已遊走韓國、新加坡及馬來西亞等熱門旅遊地，明晚（8月18日）推出一連7集的「泰國篇」，由沙律帶觀眾遊泰國曼谷及芭提雅。

與「死神」擦身而過

「泰國篇」尚未出街，焦點已落在沙律的泳裝環節上，而據沙律透露，今次旅程主要是吃、喝、玩、樂，而她對首次玩衝浪感難忘。不過叫她印象最深，莫過於在旅途中差點被超巨型芭蕉葉扑中，跟「死神」擦身而過。

沙律指自己非常享受今趟旅程，皆因由朝食到晚，為觀眾介紹泰國的好玩熱點，寓工作於娛樂。她笑言在旅程中胖了不少，但沒有因為要穿泳裝上陣而禁食，她謂：「梗係有肥啦，成個節目，觀眾都會睇住我食嘢，每日工作都好頻密，所以唔使諗太多、唔使顧及身型，返嚟先再減，冇得擔心太多。」

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整個旅程，最叫沙律難忘的是首次玩人造衝浪活動，她興奮表示：「第一次玩，有教練在旁用心教導，我最尾成功上到水，不過呢個活動，用晒全身肌肉，所以玩完之後全身肌肉都好痛，痛到轉身都轉唔到，條頸扯住。」

拍攝玩人造衝浪當天，沙律形容自己跟「死神」擦身而過，她記得當時坐在芭蕉樹下稍作休息，突然一塊巨型芭蕉葉從天而降，她指：「我當時都未識驚，仲去拎起塊葉，原來非常重，如果當時跌落嚟扑中我，我一定有事，所以好似同死神擦身而過咁。」

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《美選D.n.A》出身

原為模特兒的沙律，於2016年參加ViuTV節目《美選D.n.A》而入行，雖然在比賽中八強止步，但因天使臉孔與魔鬼身材，獲得不少ViuTV的工作機會。

她在ViuTV參演出包括參演劇集《熟女強人》、《冥冥之中》，以及主持多個節目《我不是廢老》、《聲控鬥室》、《囝囝女女730》。

直到今年轉投開電視，沙律參與節目《疫境中的餐桌》，以及由曾製作TVB旅遊節目《3日2夜》、金牌監製張志明製作的《重新出發》，相信未來有更多幕前演出機會。

▲ 2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》。

傳為保錡解約

至於感情方面，最為人熟識與演員林耀聲及ERROR成員保錡的兩段情。

沙律於2016年參加《美選D.n.A》時高調認戀林耀聲，戀情維持3年。

其後於2019年尾與保錡撻著，當時男方被指背正印賴嘉賢（Carrie）搭上沙律，二人拍拖1年便告終。有指女方因與保錡分手主動向ViuTV要求解約，其後過檔到開電視發展事業。

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