【視障福音】視障者移植新希望　豬皮製眼角膜助14名失明人士重見光明

眼睛是靈魂之窗，卻有不少人因病疾有視力障礙或意外失明，從此世界僅是一片黑暗。但近日一項發表研究令失明在不久的將來可能成為可治之症，位於瑞典的林雪平大學與生物科學公司LinkoCare科學家合作，提取了豬皮內的膠原蛋白分子，製成一種透明類同人類眼角膜的植入物，而且治療方式較為溫和，為所有患眼疾的病人帶來一絲曙光。

這項嶄新的治療方法發佈在《自然生物技術》期刊，研究人員會使用豬皮的膠原蛋白分子，先穩定鬆散的膠原分子，製作出一種透明、堅固，而且能夠安全植入眼角膜的物料。對比現時人類損贈眼角膜，損贈者不足而且必須兩周内使用，研究團隊的眼科教授Neil Lagali表示豬皮製人工角膜優點在於，這種材料可以大規模生產，而儲存期長達兩年，有效幫助解決角膜捐贈短缺問題。

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豬皮角膜另一特點在於低侵入性植入手術，傳統標準程序需先切除患者受損角膜，再將新角膜以縫合形式處理，但豬皮製角膜植入免於上述步驟，只需開一個細小切口，再以雷射或微創手術，將豬皮膠原蛋白分子放在現存受損角膜，低侵入性令更多醫院都可以有技術做角膜手術，幫助更多人。

此項技術現已在前導研究用作治療20名晚期圓錐失明或涉臨失明患者，手術不但沒有併發症，相關組織癒合快速，患者手術後亦只需使用特定眼藥水8星期，就可避免植入物排斥反應。視力改善程度亦與志願捐贈移植相約。14個失明者皆在兩年間視力得以恢復，其中3名失明的印度參與者視力更恢復至近乎完美的1.0。

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責任編輯：羅嘉欣