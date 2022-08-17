【失衡凶間】蘇麗珊新片演「探靈KOL」　被火花濺傷感灼痛仍繼續演戲

▲ 《失衡凶間》

蘇麗珊在港產片《失衡凶間》的其中單元《死場》內飾演「探靈KOL」，帶著攝影機在商場探險，更身陷險境，期間她追拍私家車著火一幕，與火花零距離，結果心口被灼傷，但她忍痛頂硬上，揚言：「導演一日唔嗌Cut，我都要繼續演！」

戲中蘇麗珊追住一架著火的私家車在街上跑，她眼看私家車被大火吞噬，事後問她驚嗎？她口震震地說：「嘩，好大火，好震撼，原來我隔咁遠都感到啲火好熱！」

衣服被燒穿

之後她要拍攝呆望私家車被大火吞噬而落淚的鏡頭。劇組以燒焊製做火花效果，而蘇麗珊被火花正面噴，穿著短裙的她表現淡定，而導演和工作人員就好緊張。

拍攝時，多次問她是否還可以，她做手勢示意無問題可以繼續拍攝，同時她一直保持傷心流淚，交足戲。拍攝背面時，陳果導演親自跪在地上，用白紙遮擋蘇麗珊的臉試位，然後親自提攝影機拍攝。

一切都順利，直到最後一個鏡頭完結，蘇麗珊坦言心口被灼傷：「我以為著住外套會無事，點知啲火花咁古惑，飛到入去仲燒穿咗裏面件tee，有個窿，當時心口位有少少痛。」

她檢查衣服被燒穿窿的地方和自己後，說：「只有一點紅咗，無事。（你當時做乜唔走開？）導演一日唔嗌Cut，我都要繼續做！」

蘇麗珊自認細膽

蘇麗珊坦言是陳果導演的小Fans，說：「知道拍陳果導演嘅戲時好開心，我做咗好多功課，分析佢嘅鏡頭角度，講故事嘅方式。合作後發現佢好Nice，成日親自演繹令我哋更了解，好清晰，所以拍得好順利。最初得知呢個故仔大部劇情喺商場拍攝，好好奇得一個景唔知會係點，結果越拍越覺得有趣，好緊張刺激。」

她在戲中飾演「探靈KOL」，性格大膽，喜歡冒險，她說：「普通人喺廁所發現死屍，肯定嚇到掉頭走，但我嘅角色就係去搵出真兇。（你真人都係咁大膽？）唔係，我非常細膽，連鬼故都唔敢聽，所以今次演呢個角色好大挑戰。」

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