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【校外淋液體】小學女生校外被淋液體　3男普通襲擊罪成囚3個月

社會 14:03 2022/08/17

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被告陳效智。 （陳靜儀攝）

6歲小學女生於校外遭人淋潑不明液體， 3名涉案男子早前於區域法院經審訊後，被裁定普通襲擊等罪成，今（17日）各被判監3個月。暫委法官判刑時指，事主的外祖父早前因錢債問題受襲，事主其後遇襲，不可能與3名被告結怨，可見3人以襲擊事主為信息，向其外祖父施壓。暫委法官指，學童手無寸鐵，毫無防備，不應受如此襲擊，任何社會人士均會斥責此等行為，法庭有責任保護這些學童。

代表律師求情時指，本案事主X是被人從後淋潑液體到書包上，沒有受到嚴重傷害，各被告亦因案件延誤而受到困擾。次被告亦呈上求情信，指其經營的餐廳亦因他被還押而面臨結業。首被告及第3被告的求情信均稱，希望及早出獄，照顧家人。

暫委法官判刑時指，本案的嚴重性在於事主X是6歲女童。當時X在校巴下車後被淋潑液體，附近學童應受影響。X其後需休學1星期，當中明顯存在不安及擔憂因素。

暫委法官續指，X的外祖父早前因錢債問題受襲，X其後遇襲，惟X不可能與3名被告結怨，可見3人以襲擊X為信息，向X的外祖父施壓。

暫委法官又指，次被告在施襲前已得知X的上學路線，可見他至少於行動前曾作認人功夫，反映是有預謀、有組織及精心策劃的行動。暫委法官指，其餘兩名被告亦積極參與行動，3人由預備行事至逃匿，歷時1小時。

暫委法官指，學童手無寸鐵，毫無防備，理應無憂無慮，不應受如此襲擊。任何社會人士均會斥責此等行為，法庭有責任保護這些學童，屬加刑因素。暫委法官另裁定本案未有延誤，在考慮X沒有受傷後，就控罪判處3名被告入獄3個月。

3名被告依次為李培耀（28歲，地盤工）、張富傑（33歲，餐廳東主）及陳效智（47歲，運輸工）。3人早前被裁定1項普通襲擊罪。控罪指，他們於2020年10月22日，在沙田大圍1間小學外襲擊女童Ｘ。

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記者：梁錦麟

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