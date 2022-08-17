【親子好去處】銅鑼灣上演史迪仔大戰三眼仔　6大食物造型打卡位設5米高美食總部

▲ 銅鑼灣時代廣場於8月18日起上演史迪仔與三眼仔的「美食大戰」。（有關機構提供）

史迪仔和三眼仔的粉絲注意！兩大外星角色Disney的史迪仔和Pixar的三眼仔將於銅鑼灣時代廣場上演「美食對壘」，於8月18日起各自築起約5米高的美食基地，「招攬」小朋友加入其陣營，小朋友又可到6大食物造型盡情打卡。

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史迪仔及三眼仔抓緊暑假的尾巴，於8月18日至9月30日期間登陸銅鑼灣時代廣場地面露天廣場，進行一場「美食對壘」，劃分為史迪仔的藍陣和三眼仔的綠陣，雙方各設樓高5米的美食總部「史迪仔雪糕總部」與「三眼仔爆谷基地」於場內兩端，對壘一觸即發！

雙方的基地另有多個首次亮相的食物造型打卡位，包括史迪仔芝士醬火箭、三眼仔漢堡坦克和三眼仔PIZZA保護傘，各位史迪仔和三眼仔的粉絲必須到場盡情打卡。

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此外，場內設布全港首間「Disney 史迪仔 VS Pixar 三眼仔」期間限定店，發售超過600款限量精品，並有商場限定換領禮品Pizza盒造型毛巾套裝（內含史迪仔及三眼仔毛巾各一）。

在這場史迪仔的藍陣和三眼仔的綠陣對決，各位小朋友想加入#TeamStitch或#TeamAliens陣營呢？

時代廣場「Disney 史迪仔VS Pixar 三眼仔」

日期：2022年8月18日至9月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

查詢電話：2118 8900

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責任編輯︰林綺玲