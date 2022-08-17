【樂壇新星】17歲炎明熹結業禮獲頒音樂獎　明年考DSE盼讀音樂或時裝設計

▲ 炎明熹就讀聖安當女書院，日前中五結業禮獲頒音樂獎。

17歲歌手炎明熹受TVB力捧，一邊忙歌唱事業，一邊努力兼顧學業，現時在聖安當女書院就讀中五，她日前出席學校結業禮，上台獲頒音樂獎，非常叻女。來年應考DSE、熱愛藝術的炎明熹，希望考好DSE升上大學，修讀有關音樂或時裝設計的學系。

▲ 炎明熹就讀觀塘區著名女校聖安當女書院。（影片截圖︰聖安當女書院校網）

炎明熹（Gigi）本名是王佳恩，就讀位於油塘的聖安當女書院，雖然她忙歌唱事業，就像早幾個月忙在內地拍攝節目《聲生不息》，但她可以兼顧學業，靠香港同學為她作網上直播上網課。此外，在聖安當女書院的校網，經常可發現炎明熹的蹤影，曾為學校拍攝宣傳片、在資訊日擔任講座嘉賓，她非常投入校園生活。

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炎明熹結業禮獲頒音樂獎

聖安當女書院上周六（13日）於校網發放了2021-2022度結業禮的消息，上載了多張獲獎學生的照片，當中亦發現炎明熹，Gigi穿上整齊校服、束起頭髮、戴上眼鏡及口罩，在台上從朱蓓蕾校長手中接過獎狀，該獎狀是「課外活動優異獎––音樂」。

朱校長恭賀學生在學習成績和個人素質方面取得卓越成就，希望同學們繼續發揮潛能，有所突破。朱校長過往曾大讚炎明熹是好榜樣。

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盼修讀音樂或時裝設計學士課程

除了唱歌，Gigi亦喜歡設計和畫畫，她在學校選修了服裝成衣與紡織和視覺藝術科，去年曾為學校拍攝宣傳片，分享自己的校園生活，見她在影片中走到長廊欣賞畫作，她又專心繪畫、跟同學一起商討設計構思，亦展示了所設計的服裝等。

我比較鍾意藝術，而且學校都俾咗好多發揮空間我哋，所以呢間學校真係好啱我。

校方除了讓炎明熹發展藝術興趣之外，她在影片大讚老師與同學都對她很好，老師教了很多書本以外的知識，終身受用。

仲好注重我哋嘅品格培養，好似要待人有禮、做事要認真堅毅、遇到困難時間要怎樣面對，我覺得呢啲對我成長同現時的工作都好有幫助。

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聖安當觀塘區著名女校

位於油塘的聖安當女書院是觀塘區著名女校，創校於1972年，是一所資助中學，校訓是「明理常樂」。著名校友還包括趙學而、鄧穎芝、黃榕，以及前新聞主播王春媚及林燕玲等。

該校主要以母語教學，除了英文及高中課程的物理、化學、生物、數學課程延伸單元二採用英文教學之外，其餘皆以中文教學。為了加強學生的「兩文三語」能力，中、英文科按學生能力分組上課，更聘外籍英語老師授課。

另外，該校設有30多項課外活動，涵蓋學術、制服團體/服務、體育、藝術4個範疇。而校方亦鼓勵學生參加社會服務、聯校活動及各項香港校際比賽。

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責任編輯︰王明芳