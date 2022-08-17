  • 32°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 14:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強姦菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　女被告警誡下指丈夫「今次可能貪就手」

社會 14:19 2022/08/17

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

被告陳暹德。（林育慧攝）

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（17日）於高等法院續審。控方於庭上播放兩名被告替警方進行之錄影會面紀錄，男被告稱「俾錢菲傭一齊瞓覺」，認為是金錢交易。女被告則指男被告「以前都玩女人，今次可能貪就手」，付款解決問題。

兩名被告陳暹德（現年48歲）及其妻黎芷珊（現年36歲），陳被控企圖強姦及強姦罪，黎則被控協助和教唆強姦及非禮罪，事發於2018年1月21日。

控方今於庭上播放兩名被告替警方進行之錄影會面紀錄，男被告表示與女被告結婚10至11年，兩人關係好，他與事主X是一般普通關係。

男被告指案發當晚準備入睡，女被告洗澡時，X於主人房照顧兒子，男被告當時向X稱「俾錢佢，叫佢一齊瞓覺」，男被告承認曾與X發生性交，事前給她100元，完事後再給她50元。

男被告稱事前沒有協議，指X明白獲得100元的代價是「一齊瞓覺」。男被告指X沒有一任何反應，「無話掙扎唔好」，他強調沒有強姦X。

男被告指與X是首次性交，他指付款給X，「佢明白意思㗎喇」。男被告形容X沒有反應，即半推半就，坐在床上互相脫去衣物。男被告指女被告洗澡後步入房間看見X赤裸，故知道他與X性交。男被告強調絕對不承認強姦X，認為是金錢交易。

女被告向警方表示，當她看見X赤裸及手執衣物返回女兒房間時，問及男被告「你哋搞乜嘢」，男被告回覆「俾錢佢之嘛，有乜所謂啫」。女被告向警方表示，「佢以前都玩女人，今次可能貪就手」，付款解決問題。

女被告其後問及X男被告是否給她款項，X沒有作聲，女被告遂返回房間，並透過Facebook訊息翻譯為英文，要求X不要向其他人提及事件，「唔做都做咗」，著X亦不要告訴丈夫，女被告指翌日早上未有見過X。

聆訊明（18日）續。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【求職陷阱】32歲男網上刷單賺佣　共失40萬元
今日 09:30
【求職陷阱】32歲男網上刷單賺佣　共失40萬元
【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
今日 09:55
【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
今日 11:55
【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》3公司涉違國安法　將不設陪審團由高院3名法官審理
今日 12:51
【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》3公司涉違國安法　將不設陪審團由高院3名法官審理
【校外淋液體】小學女生校外被淋液體　3男普通襲擊罪成囚3個月
今日 14:03
【校外淋液體】小學女生校外被淋液體　3男普通襲擊罪成囚3個月

你可能感興趣

【求職陷阱】32歲男網上刷單賺佣　共失40萬元
今日 09:30
【求職陷阱】32歲男網上刷單賺佣　共失40萬元
【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
今日 09:55
【懷疑藏刀】再有男子疑藏刀進入法院　警正調查原因
【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
今日 11:55
【撈麵藏毒】警方錦田及葵涌搗破兩宗貨櫃藏毒案　毒販將毒品藏於印尼撈麵
罪案 英文科 出入境管制 Facebook

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
09:12 2022/08/14
【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
13:04 2022/08/16
【癌症家族】家族8人相繼罹癌36歲媽媽產後確診　揭一個原因成癌症家族
【行山意外】西貢有男子疑行山墮崖昏迷　直升機送院搶救後不治
14:55 2022/08/16
【行山意外】西貢有男子疑行山墮崖昏迷　直升機送院搶救後不治