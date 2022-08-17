【東張西望】港女打豐胸針後絞痛數月　負責醫生與美容院撇清關係

▲ 港女打豐胸針後絞痛數月，負責醫生與美容院撇清關係。

不少女士貪靚，都會到美容院進行療程，改善外表。不過，若進行豐胸手術等入侵性療程，則務必要提高警覺、做足功課。《東張西望》最新一集，訪問一名女市民因受到社交媒體上的豐胸廣告吸引，花高價逾3萬港元注射豐胸針，結果卻為她帶來難以消滅的痛楚；涉事醫生更不知所蹤，美容院亦撇清責任，令受害者投訴無門。

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IG廣告聲稱成分安全獲國際認證

受害者陳小姐表示，自己因缺乏自信，希望擁有好身材，而受到IG美容店鋪廣告吸引，萌生打豐胸針的念頭。經物色3個品牌的豐胸針後，陳小姐最終選擇最貴需3.6萬港元的療程。療程聲稱可升一個半罩杯、注射物料為透明質酸，可被身體分解。而手術會由擁有20年經驗的註冊醫生進行，陳小姐便不虞有詐。

術後胸部絞痛數月 美容院卸責

手術當天，美容院指原地址借出給其他醫生，提出換新地址。陳小姐到達後，一位姓何的醫生對陳小姐提出關於手術疑問表現不耐煩，強調自己非常專業，不容置疑。術後，陳小姐罩杯的確升級，但隨之而來的卻是胸内痛楚，甚至越來越痛，需要吃止痛藥抑制。而她咨詢美容院工作人員，對方只表示是正常現象。

絞痛情況持續數月，陳小姐最終求醫，發現左胸注射物已融入肌肉。而涉事美容院先表示可以安排其他醫生做抽取、溶解，但卻非常不願意讓陳小姐將取出的物質拿去化驗；翌日，美容院直接表示，陳小姐已簽署同意書，無論胸部變成怎樣，都無權追究，更發來注射物質的安全證明。甚至事後面對陳小姐及記者追訪，員工更一問三不知，將責任推卸乾淨。

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PAAG可致癌已列為禁用物質

註冊西醫鄭曉蔚受訪指出，美容院所提供的證明，需要看來源是否可靠，例如是否有經香港衛生署註冊、登記。另外亦表示，胸部注射曾多發生事故，風險極多。例如若將填充物注射進血管，令血液無法供血到胸部，可導致胸部潰瘍、壞死，形成疤痕；物質還會阻礙婦女進行胸部健康檢測。其中，注射物PAAG（Polyacrylamide Gel，聚丙烯酰胺水凝膠）出現最多後遺症：

水凝膠像啫喱，質感相當好，但會移位，對身體造成不良影響，甚至有機會致癌，所以已經被禁用。

鄭醫生表示，目前興起的「液態水分子豐胸針」，便與PAAG，只是換湯不換藥，吸引消費者。陳小姐注射的就是此類豐胸針，會有併發症風險，已被内地、南韓禁用。而若要將此物質取出，更是非常困難。因此，消費者若受到此類豐胸針廣告所吸引，務必要提高警覺。

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責任編輯：羅嘉欣