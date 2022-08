【Band1尖子】受工程師父熏陶迷上STEM創作　小六男生考入英皇盼以發明改善人類健康

▲ 來年入讀英皇書院的葉柏言在STEM發展優異,有關獎項不計其數。

只要小朋友找到自己的興趣,就會不自覺沉醉其中,甚至自發學習更多相關知識。就讀英皇書院同學會小學(下稱英小)的小六男生葉柏言年紀輕輕,卻可謂一個小發明家,發明品多得放滿一桌子,與STEM有關的獎項不計其數。小男生架著一副黑框眼鏡接受採訪時顯得有點靦腆,但在產品介紹及展示運作時卻毫不怯場,顯然是駕輕就熟、經驗有加。柏言小小年紀已在STEM比賽屢獲殊榮,更考入心儀中學英皇書院。他感謝家人的支持及英小的栽培,更引用陳淑英校長的說話鼓勵自己「It is possible, we know we can」。

柏言對STEM發明的興趣始於小四,當時他參加了學校的STEM興趣班,包括創意發明班及機械人編程班,而常識科專題研習給予他應用及發展STEM的機會,學習編程及多角度思考技巧。柏言表示每當學習了一種編程技巧,老師便會讓他嘗試用這技巧創作作品。當掌握不同技巧後,學校亦替他參加比賽作實戰,自此柏言便培養出每天花一至兩個小時在STEM比賽作品的習慣。

▲ 柏言表示感恩學校提供許多資源培養他stem才能。(黃建輝攝)

屢敗屢試創出新發明

別以為柏言年紀小就看輕他,他的發明品相當嚴謹,模擬實施運作而且可行,並非只得空想。以柏言最喜歡的作品「牛屁小特工」為例,作品概念是將牛屁內的溫室氣體甲烷進行燃燒轉化為能源,除了協助解決全球暖化的議題,亦針對能源議題製造一個新的可再生能源。另外作品有考慮到動物權益,整個過程毋需把導管插入牛的消化腔,便可收集牠們排放的氣體,因此並不會令牛隻身體上產生傷口,而受到傷害或痛苦。

為了證明作品概念實際而可行,柏言特意與家人到新界拾取牛糞回家,再使用「牛屁小特工」抽取其中的甲烷到儲存罐,利用甲烷可燃燒的特性點火,引證牛屁小特工的確可行。結果連評判都對作品讚不絕口。更認為作品可申請專利,最終分別在全國青少年科學影像節香港區選拔賽小學組取得金獎(科學探究紀錄片),以及2021年大灣區STEM卓越獎(香港區)取得銅獎。

然而發明路上當然會遇到許多困難,以整整用了一年半才完成的「飲水小助手」為例,水機原本概念是利用人面辨識功能及NFC Sticker去控制院舍智障人士飲水量,避免飲水太多或過少而身體有毛病,但因水機牽涉人臉辨識,編程相對複雜。他在製作之初經常失敗,無法識別人臉,需要輸入大量相片及不停嘗試才成功。不過,卻因此令柏言學會解難,學習到使用新零件,例如使用Flow sensor計算水量,NFC Sticker識別水杯。努力並沒有白費,最終作品奪得2021香港資訊及通訊科技獎︰學生創新金獎。

工程師爸爸成啟蒙導師

產品成功亦離不開家人的支持,父母非常鼓勵柏言進行不同類型的創作,一直希望他可以在STEM方面發展。任職工程師的爸爸更可謂柏言的啟蒙導師,除了陪伴柏言製作水機,亦會解答有關元件上的問題。柏言自小四參加英小舉辦的STEM興趣班,父親發現到柏言在STEM方面的潛能及興趣,便會利用自身專業,令兒子有更多機會接觸科學知識。例如柏言一家周末會到深水埗鴨寮街逛街,爸爸途中會講解不同組件的用處,又會買硬件回家測試,令柏言不斷吸收新的科學或STEM知識,更成為兩父子間聯繫感情的方法。柏言感謝爸爸︰

爸爸給我很大支持,又教會我許多新知識,利用新方法組裝零件,訓練我多角度思維。

即使柏言專注在STEM的創作上,亦沒有放下學業,他小學6年來最高成績是全級第2至3名,平均在10名以內,亦成功考入自己的心儀中學英皇書院。為了在學業、STEM兩方面發展作平衡,他每天放學後會先完成功課,以確保學業有一定水平,然後才做STEM的創作。當周末或假期有比較多的空餘時間,就會專注做STEM創作。

校長一句話成左右銘

回顧小學生涯,柏言雖然屢獲殊榮,但他並不居功,直言師長及家人給了許多鼓勵及支持,

學校提供很多資源給我學習及發展我STEM的才能。引導我思考日常生活及身旁的人有甚麼困難及需要,創作出解決生活,環境問題的作品,幫助有需要的人。

同時他特別向陳校長表示謝意,引用她常常提醒學生的一句話︰It is possible, we know we can! 這句話令他體驗到只要努力付出,就可以把概念創作成為一個個解決問題的作品。他期望未來到了英皇書院繼續發展STEM才能,擴展科學方面的知識領域。

我希望未來在學術上獲得理想的成績。在STEM發展創作一些促進人類健康、預防疾病作品。而作品不只是一個原形或概念,而是經過測試,用家可實際使用的作品。

記者︰嚴天任