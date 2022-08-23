關注情緒問題　中醫推介食療、穴位按摩

都市人生活忙碌，工作時間長，加上生活壓力大，不少人也被情緒問題困擾。中醫認為情感的變化和五臟機能有關，而人的情感可分為喜、怒、憂、思、悲、恐，及驚7大類。《黃帝內經》指出「喜怒不節則傷臓」，意思是指當一個人的情感過激就會影響臟腑運作，有機會發生病變，影響身心。今次我們就以中醫學的角度出發，了解中醫治理情緒病的方法及介紹數種食療湯水，以協助大眾應對情緒病。



臓腑不適 引發3大情緒病



港人常見的3大情緒病包括 : 抑鬱症、焦慮症及驚恐症。患者容易出煩躁、憂慮及情緒低落，更會引發身體不適，例如：經常疲倦、頭痛、失眠、心悸、呼吸不暢順，或其他原因不明的疼痛等。

中醫認為抑鬱症是由於心臓、肝臓，及脾臓受累及氣血失調所致，主要症狀為情緒低落、對大部分事情失去興趣或動力。焦慮症則是心臓、膽臓、脾臓等功能失調，主要症狀是無時無刻對任何事情都有難以控制的憂慮。驚恐症是心臓、肝臓、脾臓、腎臓問題引發，主要症狀是時刻感到驚恐不安。忙碌的都市人宜多加注意身體的各種變化，假如持續出現上述症狀，宜及早向專家求助。



辨證論治 以淺入深



情緒病的病因複雜，受外在及內在環境影響，而中醫重視辨證論治，則可透過望聞問切，分析患者的病徵，尋求度身訂造的治療方案。簡單來說，中醫可透過穴位按摩、針灸、食療及中藥應對情緒病。假如有以上的輕微的情緒症狀，可在家中自行按摩下列穴位。每日按穴位2至3次，每次不宜超過3分鐘。按壓穴位至輕微的痠、痛、脹、麻，即有舒解身心之效。

寧神茶飲 養身養心

除了穴位按摩，中醫師亦推介以下2款能排解心煩，寧神養心的花草茶。



疏肝解鬱茶

材料：薄荷1錢、鬱金3錢、百合3錢。

作用：解鬱清心、安神、疏肝解鬱。



玫瑰素馨花茶

材料：玫瑰花3錢、素馨花2錢、冰糖適量

作用：理氣養胃，紓解抑鬱及肝鬱氣滯所引起的失眠、焦慮之症狀。



除了以上花草茶外，市面上亦有由信譽良好的中藥廠所製成，即開即食、有幫改善睡眠的寧神保健品，購買、服用前可向中醫師查詢。

位元堂註冊中醫師廖美渟提供